Loki Artist Group

Bob Murray, Zack Dekkaki und Ric Wake gründen weltweites Entertainment-Unternehmen Loki Artist Group

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Die Musikunternehmer Bob Murray, Zack Dekkaki und Ric Wake haben heute die Gründung der Loki Artist Group bekannt gegeben, eines modernen weltweiten Unterhaltungsunternehmens, mit dem sie alle drei als gemeinsame Begründer in die Zukunft der Musik investieren möchten. In einer Zeit, in der sich die Unterhaltungsbranche neu definieren muss, liegt das Hauptaugenmerk der neuen Firma darauf, Musikunternehmen mit finanzieller, geschäftlicher und kreativer Unterstützung beim Aufbau und der Implementierung neuer Grundlagen für den zukünftigen Erfolg zu unterstützen.

Die Loki Artist Group startet mit zwei Aufnahmestudios (eines im kalifornischen Los Angeles und eines in Toronto, Kanada) und der Managementfirma Elev8 Global Entertainment sowie einem Plattenlabel und einer Verlagsabteilung. Die Loki Artist Group wird nach neuen Künstlern, Songwritern und Produzenten suchen, die für das Management unter Vertrag genommen werden können, sowie nach neuen Musikunternehmen, die mit den Künstlern zusammenarbeiten. Das Unternehmen wird A&R (Artists and Repertoire), Künstlerentwicklung, digitale Werbung, Social Media-Management und Marketing sowie Lizenz- und Synchronisierungsdienste anbieten, damit die Kunden über ihre Musik mit weltweiten Marken, Filmen, Fernseh- und Werbefirmen in Kontakt treten können.

Elev8 Global Entertainment, das sich kürzlich mit der Loki Artist Group zusammengeschlossen hat, bietet seit 2007 unter der Leitung von Bob Murray umfassendes Talentmanagement für eine Vielzahl von Musikern und Künstlern an. Elev8 hat bereits Künstler wie den preisgekrönten Komponisten Yanni, den internationalen Disney-Star Jorge Blanco und den Pop/Elektronik-Produzenten Bruno Martini vertreten und ist auf die Aushandlung von Verträgen für große Plattenverträge sowie Film- und Fernsehplatzierungen sowie auf die Aushandlung lukrativer Sync-Lizenzverträge spezialisiert, ebenso wie auf die Organisation und Förderung weltweiter Stadientourneen und die Produktion internationaler Konzert-TV-Specials. Im aktuellen Repertoire stehen unter anderem Jorge Blanco, Jonathan Antoine, Shaun Jacobs, Anna Chase und J Broadway.

Im Rahmen der Ankündigung erklärte Mitgründer Bob Murray: "Die Loki Artist Group ist eine weltweite Musikfamilie von Gleichgesinnten und Organisationen, die zusammenarbeiten, um sich auf die neuen Gegebenheiten unserer Branche vorzubereiten. Unser Modell konzentriert sich auf die Entwicklung von Musikrechten und deren Schöpfern. Angesichts der Herausforderungen der letzten zehn Monate musste sich die Musikindustrie neu erfinden und ihre Ziele neu definieren, um ihr kreatives Wachstum fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, Teil dieser neuen Entwicklung zu sein."

Mitgründer Zack Dekkaki fügte hinzu: "Bei der Loki Artist Group suchen wir derzeit nach strategischen Investitionsmöglichkeiten für Musikunternehmen, die von führenden Managern geleitet werden und deren Künstler-Repertoires die Fähigkeit haben, sich an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und sich auf die bevorstehende Rückkehr auf die Bühne vorzubereiten. Aufgrund der Veränderungen in der Musikbranche und in der gesamten Unterhaltungsbranche insgesamt wird die Loki Artist Group nicht nur Finanzmittel bereitstellen, sondern auch Management, Musikproduktion, kreative und andere Ressourcen bereitstellen, um die Unternehmen bei der Anpassung an die aktuellen Veränderungen in der Musikbranche zu unterstützen."

"Wir hatten nicht geplant, die Loki Artist Group mitten in einer Pandemie zu gründen. Das sind aber nun einmal die Gegebenheiten. Und letztendlich ist es doch so, dass die Menschen Musik lieben. Das liegt in der Natur des Menschen. Ich glaube, dass sich verschiedene Möglichkeiten für weiteres Wachstum ergeben werden. Es ist wichtig, sich nicht auf etwas zu versteifen und mit der Zeit zu gehen - musikalisch wie geistig. Gute Musik und gute Künstler werden immer eine Rolle spielen, egal, was in der Welt vor sich geht", erklärte Mitbegründer Ric Wake.

Mit Beginn des Jahres 2021 sieht die neue Firma ein Jahr voller Chancen und konzentriert ihre Bemühungen darauf, nicht nur ihre derzeitigen Kunden und Partner zu unterstützen, sondern auch ihre Reichweite weiter auszubauen.

"Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die Dynamik aufrechtzuerhalten und neue Künstler und Unternehmen zu suchen, die wie wir die Musikindustrie stärken möchten", fügte Murray hinzu. "Auch wenn wir uns der harten Bedingungen, denen alle Künstler derzeit gegenüberstehen, absolut bewusst sind, ist es großartig zu sehen, dass aus einem beunruhigenden Szenario auch etwas Gutes hervorgehen kann. Die Loki Artist Group ist viel mehr als nur ein Unternehmen, und wir sind sehr gespannt darauf, wohin uns diese Reise führt."

Folgen Sie der Loki Artist Group:

Website | Instagram | Facebook | Twitter

Pressekontakt:

Clare Anne Darragh & Lina Plath

Frank PR

clareanne@frankpublicity.com /lina@frankpublicity.com