XOLARIS Gruppe erhält AIFM Lizenz in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Im November 2020 hat die XOLARIS Gruppe für ihre Tochtergesellschaft XOLARIS Capital AG die Zulassung als AIFM von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein erhalten

Im November 2020 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein der XOLARIS Capital AG, Vaduz die Zulassung als AIFM erteilt. Damit wächst die XOLARIS als White Lable ManCo Plattform auch international weiter. In Liechtenstein liegt der Fokus auf dem Bereich der Real Assets wobei die Möglichkeit besteht auch Financial Assets zu strukturieren.

"Ich bin stolz auf mein gesamtes Team, dass wir die Zulassung in Liechtenstein erhalten haben und damit auch international weiter auf Wachstumskurs sind. Die Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht war ab dem ersten Tag außerordentlich konstruktiv. Wir sind jetzt neben Deutschland auch in Liechtenstein in der Lage die gesamte Wertschöpfungskette z. B. für SICAV Strukturen abzubilden und für ihre Kunden Strukturierungs- und Abwicklungsdienstleistungen getreu unserem Motto - "Investmentquality - Made with Passion" zu erbringen." so Stefan Klaile, der Geschäftsführer und Gründer der XOLARIS Gruppe.

Mit der Zulassung ist die XOLARIS auch Mitglied im Liechtensteiner Anlagefondsverband (LAFV) geworden.

Zur XOLARIS Gruppe

Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label - Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion. "Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments. Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

