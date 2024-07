Griesser AG

Medienmitteilung: Griesser mit innovativen Beschattungslösungen im Olympischen Dorf in Paris

Wenn am 26. Juli die Olympischen Sommerspiele in Paris starten, ist Griesser mittendrin. Bereits zum dritten Mal in der Olympia-Historie werden die Sommerspiele in Paris ausgetragen. Erstmals sorgt das führende Schweizer Sonnenschutzunternehmen mit seinen innovativen Produkten im Olympischen Dorf für eine perfekte Beschattung und eine designstarke Gebäudehüllenoptik.

Hochaufgelöstes Bildmaterial und ein Interview mit dem Architekturbüro KOZ sind hier verfügbar.

Joël Steiger Head of Corporate Communications +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.ch