Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Griesser mit dem «Swiss HR Award» ausgezeichnet

«And the HR-Oscar goes to…» – Griesser. Gestern Abend sicherte sich das führende Schweizer Sonnenschutzunternehmen beim «HR FESTIVAL europe 2024» in Zürich einen der begehrten «Swiss HR Awards» für ihre innovative «Leadership Map».

