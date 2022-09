Griesser AG

Griesser gewinnt den Family Business Award 2022

Aadorf (ots)

Grosse Freude in Aadorf: Griesser setzte sich im Finale des diesjährigen Family Business Awards gegen zwei andere Familienunternehmen durch. An der Preisverleihung in Bern durften Verwaltungsratspräsident Walter Strässle, COO Pascal Strässle und CEO Urs Neuhauser die Auszeichnung entgegennehmen.

Passender geht es kaum: Zum 140-Jahre-Jubiläum erhält Griesser eine ganz besondere Auszeichnung. Am Mittwoch, 14. September, gewann das traditionsreiche Familienunternehmen den renommierten und von der AMAG gestifteten Family Business Award. Im Finale setzte sich die Herstellerin von hochwertigen und ästhetischen Sonnenschutzlösungen gegen die starken Konkurrenten CTA AG sowie Nachbur AG durch. Die Vertreter der vierten und fünften Familiengeneration bei Griesser, Verwaltungsratspräsident Walter Strässle und COO Pascal Strässle, sowie CEO Urs Neuhauser durften den Award an der Preisverleihung im Kursaal Bern in einem festlichen Rahmen entgegennehmen.

"Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung", sagt Pascal Strässle. "Der Family Business Award steht für die vorbildlichen Werte der AMAG in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Wir sind stolz, dass Griesser diese Werte mit dem Award weiterträgt." Mit diesem Erfolg erhält Griesser nicht nur ein Family Business Award-Zertifikat, welches eine besonders nachhaltige unternehmerische Tätigkeit attestiert, sondern auch einen SKODA ENYAQ SportLine. Das Elektro-Auto dient Griesser künftig für Geschäftsfahrten.

AMAG vergibt den Family Business Award seit 2012 an besonders verantwortungsbewusst wirkende Familienunternehmen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Der Award, der auf die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen in der Schweiz aufmerksam macht, wurde von der AMAG zu Ehren ihres Gründers Walter Haefner ins Leben gerufen.