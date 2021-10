BLS-Medienmitteilung: BLS Schifffahrt lanciert günstiges Jahresabo

BLS AG

BLS Schifffahrt lanciert günstiges Jahresabo

Fahrgäste der BLS Schifffahrt sollen ab der Saison 2022 mit einem günstigen Jahresabonnement von freier Fahrt in der 1. Klasse auf dem Thuner- und Brienzersee profitieren können. Das Angebot kommt zustande, wenn das Abonnement bis im März 2022 mindestens 1000-mal verkauft wird.

Unlimitierte Fahrt auf allen BLS-Kursschiffen auf dem Thuner- und Brienzersee in der 1. Klasse: Von diesem Angebot mit dem Namen Seepass sollen ab dem Saisonstart am 9. April 2022 jene Fahrgäste profitieren, die bis am 20. März 2022 das Abonnement bestellen. Das Jahresabonnement kostet 129 Franken für Einzelpersonen und 249 Franken für Paare und Familien mit bis zu vier Kindern. Das Angebot kommt nur zustande, wenn das Abonnement bis am 20. März 2022 mindestens 1000-mal verkauft wird – ansonsten wird den interessierten Kundinnen und Kunden der volle Betrag zurückerstattet.

Zusätzliche Vergünstigungen rund um die Seen

Der Seepass steht allen Interessierten zum Kauf offen, ein Halbtax-Abonnement ist nicht erforderlich. Neben der unlimitierten Fahrt auf den BLS-Kursschiffen erhalten die Gäste mit dem Seepass zusätzlich diverse Vergünstigungen bei Ausflugszielen rund um die beiden Seen – zum Beispiel bei verschiedenen Bergbahnen, für den Eintritt in die Thunersee-Schlösser oder ins Freilichtmuseum Ballenberg.

Zusammen mit Seeanwohnern entwickelt

Die BLS hat den Seepass zusammen mit verschiedenen Vertretern aus der Bevölkerung rund um den Thuner- und Brienzersee entwickelt. Sie will damit die Wünsche ihrer Gäste noch besser erfüllen und insbesondere ein Angebot für die einheimische Bevölkerung schaffen.

Mehr Informationen: bls.ch/seepass

Freundliche Grüsse Helene Soltermann Mediensprecherin media@bls.ch +41 58 327 29 55