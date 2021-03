Iyuno Media Group

Iyuno schließt die Akquisition von SDI Media ab und stellt das neue Unternehmen Iyuno-SDI Group vor

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Damit entsteht der Anbieter Nummer eins für technologiegestützte Medienlokalisierung mit der größten internationalen Präsenz

Die Iyuno Media Group hat heute bekannt gegeben, dass ihre 100 %ige Übernahme der Anteile von SDI Media jetzt abgeschlossen ist. Diese Transaktion bringt zwei der branchenführenden Unternehmen im Bereich Lokalisierung zusammen, die beide das Ziel haben, ihre Kunden dabei zu unterstützen, ein globales Publikum zu erreichen.

Das fusionierte Unternehmen, das nun unter dem Markennamen Iyuno-SDI Group firmiert, bietet seit mehr als 70 Jahren Lokalisierungs- und Unterhaltungstechnologielösungen für die Medienbranche an. Mit seinen tiefen Wurzeln im kreativen Prozess und seinem Netzwerk globaler Standorte bietet es eine unvergleichliche Expertise, der die Produzenten von Inhalten seit langem ihre wertvollsten Produkte anvertrauen.

Die neuentstandene Iyuno-SDI Group besitzt und betreibt nun insgesamt 67 Niederlassungen in 34 Ländern weltweit und bietet eine komplette Palette an End-to-End-Lösungen mit größerer Bandbreite und Kapazität, um die zukünftige Expansion der Branche zu unterstützen. Die gebündelte Technologie der beiden Unternehmen wird die nächste Generation von Lokalisierungsplattformen schaffen.

"Die Welt verändert sich rasant und dadurch entsteht ein Bedarf an mehr Inhalten, die das Publikum in jedem Winkel der Welt erreichen. Wir wissen, dass wir unsere technischen Fortschritte in den Bereichen KI, Workflow-Automatisierung, maschinelle Übersetzung und globale Technologie-Infrastrukturen beschleunigen müssen", erklärt David Lee, der die Rolle des CEO der Iyuno-SDI Group übernommen hat. "Neben diesen technologischen Fortschritten ist es uns genauso wichtig, den künstlerischen Prozess voranzutreiben. Wir wollen eine perfekte Kombination beider Disziplinen erreichen, um die Kunst der Lokalisierung auf die nächste Stufe zu bringen."

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Iyuno. Gemeinsam haben wir die nötige Größe, um die immer anspruchsvolleren Kundenanforderungen zu erfüllen", kommentiert Mark Howorth, ehemaliger CEO von SDI Media, der zum Präsidenten der Iyuno-SDI-Gruppe ernannt wurde. "Unsere Kunden verlangen schnelle Reaktionszeiten, Spitzentechnologie und eine globale Präsenz. Mit den kombinierten Ressourcen von Iyuno-SDI sind wir in der Lage, End-to-End-Lösungen zu liefern und ein Höchstmaß an Content-Sicherheit zu gewährleisten."

Iyuno wurde von Altor, Shamrock Capital und SoftBank Ventures Asia, seinen wichtigsten Finanzpartnern, unterstützt.

INFORMATIONEN ZUR IYUNO-SDI GROUP

Die Iyuno-SDI Group ist der führende Lokalisierungsdienstleister der Medien- und Unterhaltungsbranche. Als zuverlässiger globaler Partner der weltweit bekanntesten Unterhaltungsstudios, Streaming-Plattformen und Filmschaffenden bietet das Unternehmen End-to-End-Lokalisierungsdienste - von Synchronisation, Untertitelung und Zugangsdiensten bis hin zu Medienmanagement, Transformations- und Distributionsdiensten - in über 100 Sprachen für alle Arten von Content-Distributionsplattformen. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln in der Branche, die bis ins Jahr 1965 zurückreichen, und ist unübertroffen in Bezug auf operative Kompetenz, Größe, Kapazität und Breite der Dienstleistungen.

Die Iyuno-SDI Group wurde im Jahr 2021 nach der Übernahme von SDI Media durch die Iyuno Media Group gegründet. Das Unternehmen nutzt die besten kreativen und technischen Talente, hochmoderne Einrichtungen und Technologien der nächsten Generation und verfügt nun über die größte globale Präsenz mit 67 Niederlassungen in 34 Ländern. Mit seiner großen Reichweite und seinem kundenorientierten Ansatz verfolgt das Unternehmen seine Mission "connecting content, connecting people".

