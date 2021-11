Special Olympics International

Die Special Olympics und die Stavros Niarchos Foundation arbeiten zusammen an einer globale Jugendkampagne für Inklusion in der Bildung

Die Stavros Niarchos Foundation (SNF) bekennt sich zu einer historischen Initiative zur Förderung einer inklusiven Entwicklung für Jugendliche unabhängig von deren Fähigkeiten und spendete den Special Olympics 8.500.000 USD, um die globale Kampagne für Inklusion zur Unterstützung von Menschen mit geistigen Behinderungen zu starten. Diese Partnerschaft wird das Bewusstsein für die transformative Kraft der inklusiven Programme der Special Olympics weltweit schärfen und die Jugend dazu befähigen, die weltweiten politischen Bemühungen zur Unterstützung der Inklusion in Schulen und Gemeinden zu unterstützen.

"Wir fühlen uns durch die fortgesetzte Unterstützung geehrt, die wir von der der Stavros Niarchos Foundation erhalten, um eine weltweite Kampagne für Inklusion voranzubringen, welche die spaltenden Worte politischer Extreme zurückweist und ihnen entgegenwirkt. Die Botschaft der Inklusion der Special Olympics ist eine der Akzeptanz von Unterschieden, die Hunderte von Millionen von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt berührt", sagte Tim Shriver, Vorsitzender des Internationalen Direktoriums der Special Olympics. "Unsere Sportler und die Jugend von heute haben Stimmen, die Beachtung verdienen. Ihre Botschaft ist unpolitisch und nicht polarisierend; sie ist eine Botschaft der Solidarität, der Einheit und der Hoffnung, die uns durch diese entzweiende Zeit der Menschheitsgeschichte führen wird."

Diese neue dreijährige Zuwendung wird auf der Unterstützung der SNF seit 1998 aufbauen, indem das Programm der Special Olympics Unified Schools erweitert wird, das inklusiven Sport und inklusive Führungsförderung für Jugendliche in Schulumgebungen einbringt. Die Erweiterung wird fast 3.000 Schulen in 22 Ländern zugutekommen. Darüber hinaus wird der Zuschuss sowohl eine starke Vordenkerkampagne zum Thema Inklusion als auch die Schaffung der ersten weltweiten Koalition für Inklusion und Bildung stützen, einer Koalition aus nationalen Regierungen, Organisationen der Vereinten Nationen, ausländische Hilfsorganisationen und Stiftungen, deren Ziel die verstärkte soziale Eingliederung durch weltweite Bildung ist.

"Die SNF will einen dauerhaften sozialen Wandel zum Besseren unterstützen, und die Special Olympics haben bewiesen, dass sie dazu beitragen, dauerhafte Veränderungen in der Denkweise zu schaffen, die sich von Einzelpersonen über Schulen, Familien und gemeinden bis auf Nationen ausbreitet", sagte SNF-Co-Vorsitzender Andreas Dracopoulos. Engagierte und tatkräftige junge Menschen, unabhängig von deren Fähigkeiten, zeigen uns den Weg in eine inklusivere Zukunft. Die SNF ist stolz darauf, Teil der Bemühungen zu sein, ihre Stimmen zu verstärken und gleichzeitig wichtige Dienstleistungen in Schulen weltweit zu erbringen."

Durch Play Unified: Learn Unified, haben die Special Olympics und die SNF Klassenzimmer in Gemeinschaften der Akzeptanz und Inklusion verwandelt. Seit 2018 hat Play Unified: Learn Unified über 190.000 Jugendliche mit und ohne intellektuelle Behinderungen in 14 Ländern erreicht, was den Beweis liefert, dass das Programm von Unified Schools ein leistungsfähiges Werkzeug zur Förderung inklusiver Denk- und Verhaltensweisen ist:

8 von 10 Lehrern glauben, dass Unified Schools ihr Schulklima positiv beeinflusst hat.

94 Prozent der Schulen berichteten, dass das Programm von Unified Schools Mobbing, Hänseleien und beleidigende Sprache reduziert hat.

Die Schüler in Griechenland waren neunmal mehr geneigt zu glauben, dass sie von Menschen lernen können, die anders sind als sie selbst, und dass sie ihre Schule zu einem besseren Ort machen können.

Aufbauend auf dem Erfolg von Play Unified: Learn Unified werden die Special Olympics und die SNF die weltweite Kampagne für Inklusion starten und eine von Jugendlichen getragene Botschaft der Inklusion zu den Vordenkern bringen, die den allgemeinen öffentlichen Diskurs beeinflussen, und eine weltweite Koalition für Bildung und Inklusion berufen, um mehr Gemeinschaften zu einem gemeinsamen Engagement für Inklusion und die Wertschätzung unserer gemeinsamen Menschlichkeit zu bringen.

Informationen zu Special Olympics

Die Special Olympics wurde 1968 als weltweite Bewegung mit dem Ziel gegründet, der Diskriminierung von Menschen mit geistigen Behinderungen ein Ende zu setzen. Durch die Kraft des Sports und Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Führung setzen wir uns für die Akzeptanz aller Menschen ein. Die Special Olympics veranstalten jedes Jahr mehr als 30 olympische Sportarten und über 100.000 Spiele und Wettkämpfe mit mehr als sechs Millionen Athleten und Unified-Partnern sowie mehr als einer Million Trainern und Freiwilligen in über 201 Ländern und Regionen. Folgen Sie uns auf: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn und unserem Blog auf Medium. Weitere Informationen finden Sie auf www.SpecialOlympics.org.

Informationen zur Stavros Niarchos Foundation

Die Stavros Niarchos Foundation (SNF) ist eine der weltweit führenden privaten, internationalen philanthropischen Organisationen, die Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen in den Bereichen Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport vergibt. Die SNF fördert Organisationen und Projekte weltweit, die eine breite, nachhaltige und positive Wirkung für die Gesellschaft als Ganzes anstreben und eine starke Führung und ein solides Management aufweisen. Die Stiftung unterstützt auch Projekte, die die Bildung öffentlich-privater Partnerschaften als wirksames Mittel im Dienste der öffentlichen Wohlfahrt erleichtern. Seit 1996 hat die Stiftung mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar in Form von über 5.000 Zuschüssen an gemeinnützige Organisationen in mehr als 135 Ländern auf der ganzen Welt vergeben. Erfahren Sie mehr auf SNF.org.

