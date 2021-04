Quali

Quali Colony wird zum Cloud Computing-Produkt des Jahres 2021 gekürt

Quali gewinnt Cloud Computing Award im vierten Jahr in Folge

Quali, das Unternehmen Infrastructure Automation at ScaleTM, wurde für Colony, seine Cloud-Infrastruktur-Automatisierungsplattform, zum Gewinner der Auszeichnung "Cloud Computing Product of the Year 2021" ernannt.

Verliehen vom Cloud Computing Magazine, ehrt der Cloud Computing Product of the Year Award Anbieter mit den innovativsten, nützlichsten und vorteilhaftesten Cloud-Produkten und -Services, die im vergangenen Jahr eingesetzt wurden. Die Auszeichnung hebt Colony als branchenführende Lösung hervor, die Anwendungsteams vom Zeitaufwand und der Komplexität der Einrichtung und des Betriebs einer Cloud-Infrastruktur entlastet.

"Die erneute Verleihung dieses renommierten Preises ist eine Bestätigung für unseren technologischen Ansatz und unser Engagement für kontinuierliche Innovation", so Edan Evantal, Chief Product Officer von Quali. "Anwendungsteams entscheiden sich für Colony, weil sie einen neuen, reibungslosen Weg für die Infrastruktur benötigen. Eine, die tatsächlich zum DevOps-Weg passt und darauf ausgelegt ist, Innovationen zu ermöglichen - von Tag 1, Tag 2, Tag was auch immer."

Mit der Ankündigung für das Jahr 2021 hat Quali seine vierte Auszeichnung als "Cloud Computing Product of the Year" erhalten und zementiert damit seinen Platz als wegweisende Cloud-Lösung, die weiterhin in fieberhaftem Tempo Innovationen hervorbringt. Nach einem Rekordumsatzjahr 2020, dem Ausbau der Tier-1-Kundenbasis - darunter Cisco, Microsoft, Dell und Verizon - und einer erhöhten Finanzierung von 54 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2021 ist Quali bereit, seine einzigartige Dynamik als Marktführer in den Kategorien DevOps und Infrastrukturautomatisierung fortzusetzen.

Colony ist eine SaaS-Plattform für die Bereitstellung von Infrastruktur-Automatisierung im großen Maßstab für komplexe anwendungszentrierte Umgebungen auf Cloud-Technologien wie AWS, Azure und Kubernetes. IT-Führungskräfte und DevOps-Innovatoren auf der ganzen Welt vertrauen auf Quali, wenn es darum geht, Self-Service-Automatisierung und Governance zu ermöglichen, um die Anwendungsentwicklung, das Testen und die Freigabe für die Produktion zu optimieren.

Informationen zu Quali

Quali hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen bietet die führende Plattform für Infrastrukturautomatisierung im großen Maßstab (Infrastructure Automation at Scale). Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quali.com/ und folgen Sie Quali auf Twitter und LinkedIn.

