Nachtschatten Verlag AG

Medienmitteilung: Der Grossmeister der Psychedelik Stanislav Grof wird 90 jährig!

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Der weltweit bekannte Bewusstseinsforscher Stanislav Grof, Großmeister der Psychedelik, feiert heute seinen 90. Geburtstag!

Wir gratulieren ihm herzlichst zu seinem heutigen Jubiläum.

Zu diesem Anlass ist im Nachtschatten Verlag das Buch seiner Frau Brigitte Grof erschienen - ein exklusives Interview, das Vita und Lebenswerk des tschechisch­stämmigen Psychiaters und Therapeuten vor dem geistigen Auge des Lesers lebendig werden lässt. Das Buch bietet Einblicke in Privates, aber vor allem auch in das wissenschaftliche Leben des Forschers, der den Paradigmenwechsel in der konventionellen Psychologie und Psychiatrie enorm vorangetrieben hat.

Buchinhalt

Brigitte Grof

Stanislav Grof und das LSD

Von der Pharmakologie zu den Archetypen - Eine Hommage zum 90. Geburtstag

- Interview mit seiner Frau Brigitte Grof - Grussworte - Vorwort aus der engl. Ausgabe von "LSD - Mein Sorgenkind"

Weitere Infos zum Band finden sich hier: Stanislav Grof und das LSD

Und seit 10 Tagen sind die beiden Bände seines Lebenswerks lieferbar:

Der Weg des Psychonauten Band 1 + 2 im Set

Pressekontakt

Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu oder wir können Ihnen Interviews mit dem Autor zur Verfügung stellen, Stan Grof selbst gibt keine Interviews mehr.

Lukas Emmenegger, PR-Verantwortlicher

lukas@nachtschatten.ch

Roger Liggenstorfer, Verlagsleiter

roger@nachtschatten.ch

Nachtschatten Verlag Kronengasse 11 CH - 4500 Solothurn +41 (0) 32 621 89 49 info@nachtschatten.ch www.nachtschatten.ch