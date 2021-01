Intapp

PLMJ entscheidet sich für Intapp Time und ROOX zur Unterstützung des strategischen Wachstums

Palo Alto, Kalifornien und Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire)

Portugals größte Anwaltskanzlei baut Intapp-Beziehung in Europa, Afrika und Asien aus

Intapp, der führende Anbieter von vernetzten Kanzleimanagement-Lösungen, gab heute bekannt, dass PLMJ, eine führende portugiesische Anwaltskanzlei, das wachsende Portfolio an Intapp Time-Kunden ergänzt. PLMJ, die größte Anwaltskanzlei Portugals, die kürzlich von der Financial Times für ihre Innovationen ausgezeichnet wurde, wählte Intapp Time und dessen vertrauenswürdigen Partner ROOX - den portugiesischen Anbieter von IT-Produkten und -Dienstleistungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen - zur Unterstützung der strategischen Wachstums- und Innovationsziele der Kanzlei. PLMJ hat damit begonnen, den Service in einer Reihe von Praxisgruppen und Industriezweigen zu nutzen.

PLMJ wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Lissabon. Das Unternehmen berät portugiesische und multinationale Unternehmen sowie finanzielle und staatliche Institutionen bei einer Reihe von nationalen und internationalen Transaktionen. Mehr als 320 Anwälte und insgesamt 400 Mitarbeiter arbeiten in den fünf Büros von PLMJ in sieben Ländern in Europa, Afrika und Asien.

Intapp Time ist eine umfassende, Cloud-basierte Lösung, die PLMJ dabei hilft, ihre Zeiterfassungspraxis zu verbessern, um die Umsetzung zu verbessern, Kundenverpflichtungen zu erfüllen und ihre Anwälte von banalen Zeiterfassungsaufgaben zu befreien. Es erfasst automatisch fakturierbare und nicht fakturierbare Arbeit und stellt die Einhaltung der Abrechnungsbedingungen zum Zeitpunkt der Zeiterfassung sicher.

"Die Einführung von Intapp Time als unsere Zeiterfassungslösung und die Zusammenarbeit mit ROOX als Integrationspartner sind äußerst wichtige Schritte in unserer fortlaufenden technologischen Transformation", sagt Miguel Reis, Vorstandsmitglied bei PLMJ. "Bei PLMJ stehen die Kunden an erster Stelle, und die einfache Bedienung und Funktionalität von Intapp Time hilft unseren Anwälten, mehr Zeit auf die Bedürfnisse der Kunden zu verwenden, anstatt sich um die Zeiterfassung zu kümmern. Mit dieser Cloud-basierten Technologie kann PLMJ wichtige Informationen effizienter erfassen, um unseren Wert für jeden einzelnen Kunden besser zu demonstrieren."

PLMJ hat Intapp Time als Teil eines umfassenderen Engagements für die Implementierung innovativer, Cloud-basierter Lösungen übernommen, die je nach Kundenbedarf und Firmenwachstum skaliert werden können.

"Da wir mit einem ausschließlich Cloud-basierten Lösungsmodell voranschreiten, freuen wir uns sehr, mit Unternehmen wie PLMJ zusammenzuarbeiten, die sich der digitalen Transformation verschrieben haben", sagt Chris Turk, EMEA Vice President bei Intapp. "Es war noch nie so herausfordernd, eine Anwaltskanzlei profitabel zu betreiben, und alles beginnt mit der genauen und transparenten Erfassung der von Anwälten aufgewendeten Arbeitszeit. Durch die Implementierung der umfassenden und hochmodernen Technologie von Intapp Time sparen Kanzleien das Äquivalent von 5,2 Anwaltsstunden pro Jahr ein, was einem durchschnittlichen Nettowert von 522.400 $ an höherer Produktivität entspricht.

"Wir sind stolz darauf, Erfolg durch Innovation zu unterstützen, was PLMJ mit seiner Entscheidung für eine Partnerschaft mit ROOX und Intapp bei seiner Zeiterfassungslösung und durch weitere Investitionen in kundenorientierte Technologien beweist", fügt Danilo Teixeira, Leiter der Softwareentwicklung bei ROOX, hinzu. "Wir freuen uns darauf, PLMJ während des gesamten Implementierungsprozesses von Intapp Time zu unterstützen und ihre technologischen Lösungen zu optimieren, damit sie ihre Kunden besser bedienen können."

Informationen zu Intapp

Intapp treibt vernetzte Unternehmen an. Mehr als 1.600 der weltweit führenden Anwaltskanzleien, Investmentbanken, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen vertrauen auf Intapp. Intapp bietet eine durchgängige, cloud-basierte Connected-Firm-Management-Software, die speziell für die Anforderungen von partnergeführten Kanzleien entwickelt wurde. Intapp hilft, die Zusammenarbeit zu verbessern, kollektives Wissen freizusetzen, die Entscheidungsfindung zu transformieren und den Erfolg zu steigern. Unsere Produkte und Dienstleistungen erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus eines Engagements - von der Strategie über die Anbahnung bis zur Ausführung - um optimale Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf intapp.com und folgen Sie uns auf Twitter (@Intapp) sowie LinkedIn.

Informationen zu PLMJ

PLMJ ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Portugal, die einen umfassenden Service mit maßgeschneiderter juristischer Handwerkskunst verbindet. Seit mehr als 50 Jahren produziert die Kanzlei mit einem innovativen und kreativen Ansatz maßgeschneiderte Lösungen, um die Interessen ihrer Mandanten effektiv zu verteidigen. Wir unterstützen unsere Mandanten in allen Rechtsbereichen, oft mit multidisziplinären Teams, und agieren stets als Geschäftspartner in den strategischsten Entscheidungsprozessen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.plmj.com/en/about-us/.

Informationen zu Roox

ROOX wurde 2001 gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung von 360°-IT-Produkten und -Services für professionelle Dienstleistungsunternehmen. Die Dynamik des Dienstleistungsmarktes, die auf Produktivität, ständiger Verbesserung und Differenzierung beruht, hat uns dazu veranlasst, unsere Bemühungen auf die ständige Anpassung der technologischen Mittel an die Anwender zu konzentrieren. Das Prinzip der Vermenschlichung der Technologie liegt allem zugrunde, was wir tun, denn wir verstehen, dass Technologie natürlich und einnehmend sein muss und keine Barriere oder Reibung darstellen darf. Weitere Informationen finden Sie auf https://roox.pt/about-us/.

