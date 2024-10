TRAVELBOOK

TRAVELBOOK AWARD 2024 - Das sind die Gewinner: Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet

Berlin (ots)

Am Mittwochabend, 9. Oktober 2024, hat TRAVELBOOK, Deutschlands größtes Online-Reisemagazin, in Berlin bereits zum dritten Mal den TRAVELBOOK AWARD verliehen und damit die Trendreiseziele für die kommende Saison ausgezeichnet. Die Auswahl erfolgte durch eine achtköpfige Jury aus Expertinnen und Experten der Tourismusbranche sowie ein Publikumsvoting. Besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das sind die diesjährigen Gewinner:

Bestes Reiseziel für einen Roadtrip (international)

Den Titel "Bestes Reiseziel für einen Roadtrip" gewinnt die Region Nordspanien. "Der Norden Spaniens bietet für einen Roadtrip eine gigantische Vielfalt. Vom Baskenland bis nach Galicien erwarten Reisende Gebirgslandschaften, ursprüngliche Atlantikstrände, idyllische Küstenorte und viel Kultur", so Nuno Alves, Chefredakteur der BOOK family.

Bester Nationalpark (DACH)

In der Kategorie "Nationalpark" gewinnt der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. "Das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer hat unsere Jury vor allem dank seines Alleinstellungsmerkmals als einzigartiges Naturwunder so sehr überzeugt, dass es an anderen Natur-Idyllen wie den deutschen Nationalparks Berchtesgaden und Müritz sowie am Schweizer Nationalpark und dem österreichischen Gesäuse vorbeigezogen ist", begründet Angelika Pickardt, Redaktionsleiterin bei TRAVELBOOK, die Entscheidung der Jury.

Beste Region für einen Wanderurlaub (DACH)

Die Kärntner Seenregion in Österreich setzte sich in der Kategorie "Wanderurlaub" durch. "Die Kärntner Seenregion ist das Trendreiseziel schlechthin, wenn es um Wandern geht. Überzeugen konnten besonders die Infrastruktur, Bestrebungen in Sachen Nachhaltigkeit sowie die landschaftliche Vielseitigkeit", so Angelika Pickardt.

Publikumsvoting: Schönste Kleinstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Im Publikumsvoting wurden in diesem Jahr gleich drei Preise verliehen. Insgesamt 22.000 Stimmen gingen von TRAVELBOOK-Lesern ein, die damit über die schönsten Kleinstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz entschieden. Die Gewinner sind Monschau in Nordrhein-Westfalen (Deutschland), Kufstein in Tirol (Österreich) sowie Locarno im Tessin (Schweiz).

TRAVELBOOK Persönlichkeit des Jahres 2024

Als TRAVELBOOK Persönlichkeit des Jahres 2024 wurde Josua Wirth, auf Social Media bekannt als travell4llove, ausgezeichnet. Der Abenteurer reiste für seine Liebe 405 Tage lang durch Länder, die für die meisten niemals infrage kämen. Mit einer Mischung aus Naivität, Offenheit und Mut durchquerte er unter anderem Afghanistan, den Iran oder Pakistan - und teilte seine Erfahrungen mit einem Millionenpublikum auf Social Media.

TRAVELBOOK ist mit 5,27 Millionen Visits im September 2024 (Eigenmessung mit Adobe Analytics) Deutschlands größtes Online-Reisemagazin.

Kontakt: yannic.stock@travelbook.de