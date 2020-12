TRAVELBOOK

TRAVELBOOK-Voting: Der Hauptbahnhof Leipzig ist der schönste Bahnhof Deutschlands

Leipzig hat den schönsten Bahnhof Deutschlands. Das haben Leser von TRAVELBOOK, Deutschlands größtem Online-Reisemagazin* (von BILD), entschieden. In einem Voting bekam der Hauptbahnhof der sächsischen Stadt mehr als 11.000 Stimmen und landet damit vor dem Hauptbahnhof Hannover (8300 Stimmen) und dem Hauptbahnhof Berlin (7200 Stimmen).

Insgesamt wurde während des Voting-Zeitraums von drei Wochen mehr als 52.000 Mal abgestimmt. Die Teilnahme war pro Endgerät nur einmal möglich.

Die Auswahl der zwölf Bahnhöfe, die zur Wahl standen, war zuvor auf Grundlage von Leservorschlägen via E-Mail, Instagram und Facebook erfolgt.

"Wir freuen uns sehr, dass sich die Bahnhofsbesucher und Reisenden im Leipziger Hauptbahnhof so wohlfühlen. Der erste Platz ist für uns Wertschätzung und Ansporn zugleich. Das Siegertreppchen zeugt davon, dass in Leipzig das Centermanagement der Promenaden, als Betreiber des Einkaufszentrums, und das Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn Hand in Hand arbeiten. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Sauberkeit und Sicherheit stehen für uns an oberster Stelle", sagte Bahnhofsmanager Christian Schulz TRAVELBOOK.

Hinweis: Das Voting ist nicht repräsentativ.

