viterma AG

Ein Herz für Äthiopien: Viterma Mitarbeiter spenden mehr als 12.000 Euro

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Soziales Engagement spielt bei Viterma eine wichtige Rolle · Die Summe kam bei einer vorweihnachtlichen Versteigerung unter den Mitarbeitenden zusammen · Damit unterstützen die Badexperten zwei gemeinnützige Organisationen in Äthiopien

25. Mai 2022 – Soziales Engagement spielt bei Viterma eine wichtige Rolle und ist in den Grundwerten des Familienunternehmens verankert. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit tragen die Viterma Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis die Geschenke zusammen, die sie von Geschäftspartnern erhalten haben, und versteigern sie untereinander für den guten Zweck. Das Ziel der Versteigerung wird immer von den Mitarbeitenden eingebracht und abgestimmt.

Bei der Versteigerung im Dezember 2021 kam eine Rekordsumme von mehr als 12.000 Euro zusammen, welche nun auf zwei Projekte aufgeteilt wurde, bei denen sich eine Viterma Mitarbeitern direkt vor Ort engagiert hat. Es handelt sich um die gemeinnützige Organisation „Love For Children and Mothers“ sowie das Waisenhaus „Kidane Mehret Children‘s home“ in Äthiopien, welche beide jeweils mit mehr als 6.000 Euro unterstützt werden.

Das Waisenhaus befindet sich in der Hauptstadt Addis Abeba und wird seit über 30 Jahren von zwei Ordensschwestern aus Malta geführt. Aus politischen Gründen und als Schutz der Kinder, da es viele Misshandlungsfälle im Ausland gab, hatte die Regierung vor ca. 6 Jahren beschlossen, dass keine Kinder mehr aus Äthiopien adoptiert werden dürfen. Umso mehr hat sich das Waisenhaus über die Spende gefreut.

Die Organisation „Love For Children and Mothers“ hilft obdachlosen und schutzbedürftigen Kindern und Frauen in Äthiopien ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Spenden gewährleisten eine psychosoziale Betreuung und finanzieren Ausbildungen, damit Mütter und Kinder auf eigenen Beinen stehen können. Zudem wurde mit der Spende ein Projekt gestartet, mit dem Flüchtlinge aus dem Norden von Äthiopien mit Nahrung versorgt werden. Hintergrund ist ein seit November 2020 andauernder Bürgerkrieg, der weite Landesteile betrifft und die Situation im Land weiter verschärft – vor allem für Frauen und Kinder.

Beide Hilfsorganisationen haben die finanzielle Zuwendung zwischenzeitlich erhalten und damit bereits erste Projekte umgesetzt. Darüber hinaus haben Sie den Viterma Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihren Dank mit Fotos, Videos und Grußworten ausgesprochen.

----------

Nachricht vom Kidane Mehret Children‘s home

Liebes Viterma-Team, viele Grüße aus Äthiopien. Wir hoffen es geht euch gut und ihr hattet ein schönes Osterfest!

Wir möchten uns herzlich für eure großzügige Spende bedanken. Sie ist eine enorme Hilfe, gerade jetzt in dieser Zeit der starken Inflation. Es gibt nicht genügend Worte, um euch zu danken.

Möge Gott mit euch sein und jeden von euch segnen! Schwester Lutgarda

----------

Nachricht der Organisation Love For Children and Mothers

Liebes Viterma-Team,

wir möchten uns bei euch bedanken, für alles, was ihr für diese Organisation bislang getan habt. Ursprünglich wollten wir mit der Spende ein dauerhaftes Einkommen für die Organisation generieren und Hühner und Eier züchten, die dann für die Ernährung der Kinder verwendet werden sollten.

Da uns die Regierung das dafür benötigte und zugesagte Land nicht zur Verfügung gestellt hat, haben wir nun unseren Plan geändert und können dank der großzügigen Spende 10 weitere gefährdete Kinder und ihre Mütter für ein Jahr unterstützen.

Herzlichen Dank und Gott segne Sie!

Martha W. Aregay

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com