Growatt erhält Siegel „Top Brand PV Storage" in den wichtigsten globalen Speichermärkten

Das weltweit anerkannte Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat Growatt in mehreren wichtigen Solarspeichermärkten, darunter Italien, Australien, Großbritannien, Skandinavien, die Tschechische Republik und Brasilien, sechs „Top Brand PV Storage"-Siegel verliehen. In Bezug auf Zuverlässigkeit, Marktdurchdringung, Markenbekanntheit und Zufriedenheit übertrifft Growatt die anderen Anbieter in diesen Ländern und Regionen.

„Es ist eine große Ehre für uns, von Kunden aus aller Welt anerkannt zu werden, insbesondere aus Europa und Australien, wo immer mehr Einwohner hochwertige Energiespeichersysteme nachfragen. Indem wir erstklassige und szenariobasierte intelligente Energiespeicherlösungen anbieten, gehen wir auf differenzierte Kundenbedürfnisse ein", sagt Lisa Zhang, Global Marketing Director bei Growatt.

Als globaler Top-2-Anbieter von Speicherwechselrichtern laut Wood Mackenzie hat Growatt führende Vorteile in Bezug auf Produktvielfalt, technische Stärken und Dienstleistungen. Um den Kunden das Geschäft zu erleichtern und zu vereinfachen, bietet Growatt eine ganze Reihe von Lösungen für die Speicherung von Solarenergie an, darunter Wechselrichter, Batteriespeichersysteme (BESS) und Überwachungslösungen. Außerdem bietet Growatt technischen Support und eine Garantie für das gesamte System aus einer Hand und sorgt so für eine hervorragende Kundenerfahrung.

Neben den klassischen Wechselrichtern für den Hausgebrauch - der SPA- und SPH-Serie - hat Growatt eine neue Generation von batteriefähigen Wechselrichtern entwickelt, die es den Kunden ermöglichen, sich in Zukunft frei für die Installation von Energiespeichersystemen zu entscheiden. Diese Wechselrichter sind mit den Nieder- oder Hochspannungsbatterien von Growatt kompatibel, die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Materialien für eine höhere Sicherheit verwenden und ein modulares Design für einen einfacheren Transport, eine einfachere Installation und eine einfachere Erweiterung aufweisen.

„Kunden können auch unsere THOR EV-Ladegeräte, GroBoost-Warmwasserbereiter und andere intelligente IoT-Geräte installieren, um auf unsere Smart-Home-Lösungen zuzugreifen und das Leben mit intelligenter Energie noch intensiver zu erleben", so Zhang. Darüber hinaus entwickelt Growatt auch industrielle und gewerbliche Energiespeicherlösungen mit einer Leistung von 50-100 kW - die WIT-Serie und die dazugehörigen Batterien, um seine technischen Stärken in den C&I-Bereich einzubringen.

„Vor dem Hintergrund weltweit steigender Strompreise sind unsere Solarspeicherlösungen eine ideale Alternative für Kunden, um ihre Stromrechnung zu senken und unabhängiger vom Stromnetz zu werden. Mit Blick auf die Zukunft sind wir engagierter denn je und werden weiterhin außergewöhnliche Solarspeicherlösungen entwickeln und sie für mehr Menschen weltweit leicht zugänglich machen", so Zhang abschließend.

