Growatt stellt mit 19 von EUPD Research verliehenen Siegeln „Top Brand PV Inverter" einen neuen Rekord auf

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das internationale Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat Growatt mit 19 „Top Brand PV Inverter"-Siegeln ausgezeichnet und damit seine herausragende Markenposition auf den globalen Märkten gewürdigt.

Growatt erhält 19 „Top Brand PV Inverter"-Auszeichnungen von EUPD Research für herausragende Leistungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Marktdurchdringung, Markenbekanntheit und Zufriedenheit auf den globalen Solarmärkten. Laut den Umfragen und Analysen von EUPD Research etabliert sich Growatt als eine der am besten bewerteten Marken unter den Solarinstallateuren in Europa, Lateinamerika, Asien und Südafrika. Insbesondere stärkt das Unternehmen seine führende Position in den wichtigsten Solarmärkten wie Deutschland, den Niederlanden, Ungarn, Italien, Polen, Skandinavien, Australien, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Indien, Vietnam und anderen.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, von Millionen von Kunden in aller Welt ausgewählt und anerkannt zu werden. Dank unseres robusten globalen Vertriebs- und Servicenetzes können wir unseren Kunden weltweit einen klaren und bequemen Zugang zu unseren fortschrittlichen und zuverlässigen PV-Lösungen bieten und so Millionen von Kunden bei der Umstellung auf eine saubere Energieversorgung und der Senkung ihrer Stromrechnungen unterstützen", so Lisa Zhang, Global Marketing Director bei Growatt.

Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Solarenergie in den letzten Jahren hat Growatt sein Netzwerk schnell auf der ganzen Welt ausgebaut. Heute ist das Unternehmen bereits die weltweite Nummer 1 unter den Anbietern von Wechselrichtern für Privathaushalte und gehört laut IHS Markit auch zu den fünf größten Anbietern von Wechselrichtern für gewerbliche Zwecke weltweit. Bis zum Jahr 2021 hat Growatt über 3,8 Millionen Wechselrichter ausgeliefert und mehr als 40 GW in mehr als 150 Ländern und Regionen installiert.

„Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung hat unser Forschungs- und Entwicklungsteam neue Verbesserungen und Innovationen bei der Energieeffizienz, der funktionalen Sicherheit und den intelligenten Lösungen unserer neuen Wechselrichtergeneration hervorgebracht", so Zhang weiter. Die neue Wechselrichtergeneration der X-Serie von Growatt zeichnet sich durch ein schlankes Design, hohe Erträge und einfache, aber leistungsstarke Betriebsfunktionen aus. Der batteriebetriebene Wechselrichter MIN 2500-6000TL-XH wurde mit dem „pv magazine award" ausgezeichnet, und die kommerzielle Wechselrichterserie MAX erhielt vom TÜV Rheinland die Auszeichnung "All Quality Matters" für erstklassige Leistungen in zahlreichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitstests. „Unser Engagement für hohe Produktqualität und technologische Innovationen ist einer der Gründe, warum unsere PV-Lösungen von globalen Kunden bevorzugt werden", so Zhang abschließend.

