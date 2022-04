Growatt

Growatt stellt seinen neuen batteriefähigen Wechselrichter vor

Shenzhen, China, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Growatt, der weltweit führende Anbieter von 2 Speicher-Hybrid-Wechselrichtern, gab die Verfügbarkeit seiner zukunftssicheren, batteriebetriebenen PV-Wechselrichter der MOD 3-10KTL3-XH-Serie auf dem europäischen Markt bekannt, um der schnell wachsenden Nachfrage nach Speichersystemen in Europa gerecht zu werden. Seit seiner Markteinführung hat der Wechselrichter die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen und wurde von den Kunden mit Begeisterung aufgenommen.

Eine solche „Battery-Ready"-Funktion bietet den Nutzern Flexibilität, da der Wechselrichter für ein normales netzgekoppeltes Solarsystem eingesetzt und später mit einem zusätzlichen Batteriesatz zu einem Speichersystem aufgerüstet werden kann, was den Nutzern die Anfangsinvestitionen erspart", so Lisa Zhang, Global Marketing Director bei Growatt.

Darüber hinaus ergänzt Growatt seine Kunden mit dem ARK XH-Batteriesystem für ein komplettes Paket von batteriegestützten Lösungen. Das Batteriepaket ist modular aufgebaut und kann einfach installiert und an den Wechselrichter angeschlossen werden. Das Material Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) verleiht ihm eine höhere Stabilität und Sicherheit sowie eine längere Lebensdauer.

Was die Leistung betrifft, so ist die Serie MOD 3-10KTL3-XH auf die Abgabe der vollen Nennleistung an das Netz und die gleichzeitige Aufladung der Batterien mit voller Nennleistung ausgelegt. Ein MOD 10KTL3-XH-Wechselrichter kann zum Beispiel gleichzeitig 10 kW volle Ausgangsleistung und 10 kW volle Batterieladung liefern, was die Produktivität des Systems verdoppelt. Darüber hinaus beträgt sein DC/AC-Verhältnis bis zu 2, und mit zwei MPP-Trackern kann der Stringstrom bis zu 16 A erreichen, was ihn zu einem guten Partner für Hochleistungsmodule macht.

„Wir beobachten eine schnell wachsende Nachfrage nach Speichersystemen weltweit, insbesondere in Europa. Vor dem Hintergrund des Netto-Null-Emissionsziels der Europäischen Union und der steigenden Strompreise in Europa erfreut sich die Installation von Energiespeichersystemen bei den europäischen Bürgern einer nie dagewesenen Beliebtheit. Bald werden wir diese zukunftsweisende Lösung auch auf den australischen Markt bringen, wo ein enormes Potenzial für die Energiespeicherung vorhanden ist", so Zhang abschließend.

Über Growatt

Growatt wurde 2010 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten und Lösungen, darunter PV-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, EV-Ladegeräte und intelligente Energiemanagementlösungen. Laut IHS Markit ist Growatt die weltweite Nummer 1 unter den Anbietern von Wechselrichtern für Wohngebäude. Darüber hinaus ist es laut Wood Mackenzie der weltweit zweitgrößte Anbieter von hybriden Speicherwechselrichtern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775731/image_1.jpg