Die 5-MW-Onshore-Windkraftanlage von SANY Renewable Energy erhält die UL Solutions-Zertifizierung

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Die SANY Group („SANY") hat bekannt gegeben, dass das SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center (das „Zentrum") mit Sitz in Changsha, der Hauptstadt der Provinz Hunan in Zentralchina, in Betrieb gesetzt wurde. Mit einer Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen RMB ...

