SANY veranstaltet globale Generalversammlung 2023 für Händler und Kundenbetreuer

SANY, der weltweit führende Baumaschinenhersteller, veranstaltete vom 16. bis 17. Mai die Global General Assembly 2023 in Changsha. Auf der Veranstaltung trafen sich mehr als 1 200 Händler und Kundenvertreter aus fast 100 Ländern und Regionen, darunter die USA, Deutschland, Frankreich, Indien, Thailand und Indonesien, um Entwicklungsstrategien zu diskutieren, von denen beide Seiten profitieren.

Während der Konferenz betonte Xu Ming, Senior Vice President und Direktor des internationalen Hauptsitzes von SANY, die Bedeutung der Zusammenarbeit in einem globalen Klima der Krise als auch der Chancen, die sich daraus ergeben. Er stellte die internationale Entwicklungsstrategie von SANY vor und betonte, dass sich das Unternehmen in Zukunft auf die Verbesserung von Produkten, den Aufbau von „Kanälen" und die Verbesserung der Digitalisierung und des Serviceniveaus konzentrieren wird. Xu brachte auch seine Erwartung zum Ausdruck, die Zusammenarbeit mit Händlern und Kunden weltweit zu verstärken, um eine vielversprechende Zukunft zu schaffen.

Auf der Konferenz fand auch eine Vertragsunterzeichnung vor Ort statt, bei der ein Auftragsvolumen von 1,172 Milliarden Yuan erreicht wurde.

SANY präsentierte 42 neue Produkte in Form einer „Parade", darunter den SKT105E, ein Gerät im Rahmen von Green Action, das keine Emissionen aufweist und den Kohlendioxidausstoß um etwa 130 Tonnen pro Lkw und Jahr reduziert. Der Energieverbrauch von SANYs schweren Baufahrzeugen sinkt um etwa 90 %, und die Energierückgewinnungsrate wird im Vergleich zur Industrie um etwa 10 % erhöht.

Darüber hinaus zeichnet sich der SY19E, der erste Elektro-Minibagger von SANY, durch hohe Effizienz, Energieeinsparung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine lange Batterielebensdauer aus. Um den Anforderungen der Kunden in verschiedenen Ländern gerecht zu werden, stehen mehrere Konfigurationsoptionen zur Verfügung.

Am 17. Mai führte SANY die Gäste durch die „Lighthouse Factory", um ihnen die Magie der intelligenten Fertigung zu zeigen. Am Abend wurde in Liuyang ein Feuerwerk veranstaltet, um die Ankunft der Gäste aus aller Welt zu feiern und zu würdigen.

„SANY engagiert sich für die Verbesserung von Produkten, den Aufbau von Vertriebskanälen und die Verbesserung der Digitalisierung und des Serviceniveaus, um eine für beide Seiten gewinnbringende Entwicklung mit unseren globalen Händlern und Kunden zu fördern", sagte Xu. „Die Global General Assembly 2023 war eine erfolgreiche Veranstaltung, die Händler und Kundenvertreter aus der ganzen Welt zusammenbrachte, um über zukünftiges Wachstum und Erfolg zu diskutieren."

