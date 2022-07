Sany Group

Wachstumsschub bei den internationalen Produktlinien von SANY: 128 neue Produkte veröffentlicht

Beijing (ots/PRNewswire)

Im Jahr 2021 hat der chinesische Baumaschinenriese SANY 128 neue Produkte zur Erschließung des 7,5 Milliarden Einwohner zählenden Weltmarkts vorgestellt – ein Wachstum von 83 % im Vergleich zum Vorjahr. In naher Zukunft werden sich die Internationalisierungsbemühungen von SANY auf die Entwicklung von Großgeräten, die euro-amerikanischen Märkte und die Zusammenstellung von Produktliteratur konzentrieren, die allesamt wichtige Elemente sind, um die Internationalisierung von SANY voranzutreiben.

Bisher hat das Produktportfolio von SANY in High-End-Märkten in Europa und Amerika eine Abdeckung von 64 % erreicht. Das All-Star-Team von SANY glänzt auf den globalen Märkten: der 45-Meter-Pumpenwagen, der eine Lücke auf dem europäischen Markt füllt; der Bagger SY225C-10HD, der auf der bauma India viele Aufträge generierte; die Bohranlage SR235MV, die ein starker Newcomer auf dem nordamerikanischen Markt ist; und der Radkran SAC600E, ein meistverkauftes High-Tech-Modell in Europa, Nordamerika, Korea und Australien.

Abgesehen von neuen Produkten reichte SANY im Jahr 2021 zusätzlich 179 internationale PCT-Patentanmeldungen ein.

SANY stellt sicher, dass alle verfügbaren Ressourcen auf der ganzen Welt, einschließlich Talente, Technologien, Forschung und Entwicklung, Produktionsanlagen und Management, mobilisiert werden, um die Produktvielfalt zu bereichern und die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu verbessern. Die im Jahr 2021 ins Leben gerufene Global Coordinated Design Platform realisierte die gemeinsame Entwicklung der ersten Generation des PS/SP-45-Meter-Pumpenwagens durch SANY und Putzmeister, der unter beiden Marken vermarktet wird.

Die R&D-Abteilung von SANY verfügt über reichhaltige globale intellektuelle Ressourcen, wobei das Kunshan Global R&D Center ein gutes Beispiel ist und alle Maschinenabteilungen über eigene Forschungsinstitute verfügen. In Nordamerika, Europa, Japan und Indien wurden Entwicklungszentren eingerichtet, in denen fast 200 Top-Experten vor Ort in den Bereichen lokales Recht, Marktforschung und Lokalisierung von Ersatzteilen arbeiten, so dass SANY die lokalen Märkte besser bedienen kann.

In China stieg die Zahl der auf internationale Produkte spezialisierten F&E-Mitarbeiter von SANY im Jahr 2021 auf 864, was einem Zuwachs von 89 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Von ihnen werden 150 regelmäßig weltweit vor Ort eingesetzt, um Echtzeiteinblicke in Markttrends zu gewinnen.

Was die Produktion betrifft, so plant SANY den Bau weiterer Lighthouse-Fabriken in Europa und Südost-Asien.

Alle Bemühungen von SANY in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Anbau führten im Jahr 2021 zu einer bemerkenswerten globalen Leistung mit einem Umsatzwachstum von 50 % im Vergleich zum Vorjahr und einer Verdoppelung des Umsatzes in über 50 Ländern und Regionen. Während SANY-Bagger und -Betonmaschinen weiterhin die weltweiten Bestseller sind, verzeichneten Betonmaschinen, Kräne und Bohrmaschinen ein Umsatzwachstum von 24 %, 137 bzw. 121 %.

Di Wu,

wud43@sanyglobal.com

