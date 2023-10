Aiways Automobile Europe GmbH

Aiways U6 SUV-Coupé auf der eMove 360° Europe 2023: Ein Finalist mit Innovationskraft

München (ots)

Aiways freut sich, seine Teilnahme an der eMove 360° Europe 2023, der weltweit wichtigsten B2B Fachmesse für Elektromobilität und Autonomes Fahren, bekannt zu geben. Vom 17. bis 19. Oktober wird Aiways sein neues U6 SUV-Coupé in München präsentieren und gleichzeitig als Finalist bei den renommierten eMove 360° Awards in der Kategorie Electric Vehicle antreten.

Die eMove 360° Europe 2023 in München im Überblick

Aiways nutzt die Fachmesse, die in ihrer siebten Auflage stattfindet, zur Präsentation der aktuellen Modellpalette bestehend aus dem U5 SUV und dem U6 SUV-Coupé vor einem internationalen Fachpublikum.

"Die eMove 360° konzentriert sich auf zukunftsweisende Themen wie Charging & Energy, Batterie-Technologie, Automatisiertes Fahren und E-Mobilität im Nutzfahrzeugsektor," erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President of Overseas Operations bei Aiways. "Sie ist damit eine passende Bühne zur Vorstellung der wegweisenden Technologien der beiden Fahrzeuge und ihrer gemeinsamen Plattform, der More Adaptable Structure, die sich durch eine Vielzahl technischer Innovationen und einem intelligenten Materialmix auszeichnet."

Das Aiways U6 SUV-Coupé: Ein Finalist mit Potenzial

Auf der Messe in München steht das Aiways U6 SUV-Coupé nicht nur im Rampenlicht des Aiways-Stands, sondern ist auch als Finalist für den eMove360° Award in der Kategorie Electric Vehicle nominiert. Der eMove360° Award hat sich in den letzten Jahren zum führenden Preis für Elektromobilität und Autonomes Fahren entwickelt und zeichnet die besten Produkte und Projekte in diesem Bereich aus. Die Sieger des Awards werden im Rahmen der Messe bekanntgegeben.

Aiways mit Top 10-Performance im AutomotiveINNOVATIONS 2023 Report

Eine besondere Auszeichnung erhält das Aiways U6 SUV-Coupé bereits im jüngsten AutomotiveINNOVATIONS Report des renommierten "Center of Automotive Management" unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Bratzel. Die 2023er-Ausgabe hebt Aiways als innovativen Startup hervor. In der Kategorie Innovationsstärke der globalen Automobilhersteller belegt Aiways den beeindruckenden dritten Platz in der Newcomer-Kategorie, bezogen auf die Volumenhersteller wertet das Institut die Innovationskraft sogar im Mittelfeld aller globalen Top 30-Marken. Darüber hinaus wurde das Aiways U6 SUV-Coupé auf Platz 7 der innovationsstärksten Modelle in die Top 10 des Jahres 2023 gewählt und konnte viele renommierte Konkurrenten hinter sich lassen.

Klarer Fokus für die zukünftige Entwicklung der Marke Aiways

Die Teilnahme von Aiways an der eMove 360° Europe 2023 und die Anerkennung im AutomotiveINNOVATIONS 2023 Report unterstreichen das Engagement und die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität. Dazu kommt die jüngste Auszeichnung zum "Firmenauto des Jahres 2023" in der Kategorie Elektro-SUV für das Aiways U6 SUV-Coupé.

"Diese positiven Ergebnisse sind der Beweis, dass Aiways mit seinem klaren Fokus auf Technologie, Design und Nachhaltigkeit, sowie dem Bestreben die Zukunft der Mobilität in Europa und darüber hinaus zu gestalten, auf dem richtigen Weg ist," zeigt sich Dr. Alexander Klose in der strategischen Ausrichtung der Marke bestätigt.