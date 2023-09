Aiways Automobile Europe GmbH

Aiways U6 SUV-Coupé triumphiert als "Firmenauto des Jahres 2023"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Aiways U6 SUV-Coupé hat seinen ersten Titel gewonnen. In der Kategorie "Elektro-SUV" wurde es von der Jury zum "Firmenauto des Jahres" gewählt und konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. Die Fachjury honorierte neben Design, Platzangebot und Qualität vor allem auch Preis, Effizienz und Unterhaltskosten.

"Wir sind überaus stolz darauf, dass das Aiways U6 SUV-Coupé diese renommierte Auszeichnung erhalten hat", freut sich Dr. Alexander Klose, Executive Vice President of Overseas Operations bei Aiways, über den Gewinn des Preises. "Es ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, ein Fahrzeug zu schaffen, das in Sachen Leistung, Qualität und Nachhaltigkeit überzeugt und damit den Bedürfnissen des gewerblichen Einsatzes in vollem Umfang gerecht wird."

"Firmenauto des Jahres 2023" wird im Rahmen der IAA Mobility gekürt

Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde erstmalig im Rahmen des IAA Summit auf der IAA MOBILITY in München verliehen. Zum 25. Mal wurde die Wahl vom ETM (Euro Trans Media) Verlag und dem Online-Portal firmenauto.de durchgeführt. Die Wahl gilt als wichtiger Indikator für die Pkw-Branche und deckt insgesamt 18 Fahrzeugkategorien ab - vom Kleinstwagen bis zum großen SUV.

Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Jury vergeben, die sich aus über 170 Flottenexperten zusammensetzt, darunter Fuhrparkmanager und ausgewählte Fuhrparkprofis von markenunabhängigen Dienstleistern und Leasinggesellschaften. Diese Jury repräsentiert den deutschen Flottenmarkt in seiner ganzen Breite.

Das Aiways U6 SUV-Coupé gewinnt die Kategorie "Elektro-SUV"

In der hochkarätig besetzten Kategorie "Elektro-SUV" gewinnt das Aiways U6 SUV-Coupé souverän. Es besticht durch seine fortschrittliche Technologie, sein herausragendes Design und seine hohe Effizienz. Das Lifestyle-Modell baut auf der innovativen MAS-Plattform (More Adaptable Structure) auf und kann dadurch den Anforderungen von Firmenkunden in Sachen Leistung, Platzangebot und Konnektivität in einem attraktiven Paket vereinen, was von der Expertenjury entsprechend honoriert wurde.