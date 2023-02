Graubünden Ferien

graubünden Tourismustag 2023 in Davos: Tourismusbranche diskutiert neue Arbeitsformen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Graubünden Tourismustag 2023 in Davos

Tourismusbranche diskutiert neue Arbeitsformen

Der graubünden Tourismustag vom 9. und 10. März 2023 in Davos legt den Fokus auf die Mitarbeitenden und Fachkräfte. Wie beeinflusst der New-Work-Trend die Arbeitswelt, und wie kann der Tourismus dem Fachkräftemangel begegnen? Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Tourismus diskutieren neue Modelle am zweitägigen Branchenanlass von Graubünden Ferien im Kongresszentrum Davos. Als Special Guest tritt der mit Graubünden verbundene, international bekannte Schauspieler Anatole Taubman auf.

Als erfolgreicher Schweizer Schauspieler mit internationalen Wurzeln ist Anatole Taubman auf der ganzen Welt zuhause. Mit Graubünden pflegt er jedoch eine besondere Beziehung, hat er doch einst in Fanas im Prättigau gewohnt. Wie diese Zeit in den Bündner Bergen ihn geprägt hat und wie diese heute noch nachwirkt, wenn er für eine Kino-, TV- oder Netflix-Produktion vor der Kamera steht, wird der gefragte Charakterdarsteller am graubünden Tourismustag vom 9. und 10. März 2023 in Davos erläutern.

Arbeitgeber sind gefordert

Das Motto des graubünden Tourismustages lautet «Ändern, was sich verändert». «Es war uns immer ein Anliegen, mit dem Branchenanlass dem Bündner Tourismus Ideen und Lösungen für aktuelle Probleme aufzuzeigen», sagt Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien. Die Herausforderungen an die Unternehmen seien heute zwar mannigfach, «aber kaum etwas wie die Veränderung der Berufswelt mit der Auflösung klassischer Arbeitsstrukturen beschäftigt alle gleichermassen stark», erklärt Vincenz.

So widmet die touristische Marketingorganisation den dritten graubünden Tourismustag dem New-Work-Trend sowie dem Fachkräftemangel. Es geht um die Frage, wie Unternehmen auf die Veränderungen reagieren und wie sie für Mitarbeitende attraktiv bleiben können. Denn die Corona-Pandemie mit Homeoffice und Remote Work hat nicht nur neue Arbeitsformen und -modelle hervorgebracht, sondern auch die Sinnhaftigkeit und die Vereinbarkeit von Leben und Arbeiten für viele ins Zentrum gestellt. Der Wunsch nach Flexibilität und Selbstbestimmung ist gross. Die neue Generation Z wächst unter diesen Vorzeichen aktuell in die Berufswelt hinein.

Was bedeutet New Work für den Tourismus?

Am graubünden Tourismustag beleuchten Expert*innen die Aspekte zum Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie stark ist die Tourismusbranche von den Veränderungen betroffen? Welche zukunftsfähige Lösungsvorschläge hat die Wirtschaft? Wie können geeignete Voraussetzungen geschaffen werden? Und wie kann der Bündner Tourismus von den neuen Trends profitieren? Solche und ähnliche Fragen werden am Tourismustag unter der Co-Leitung von Maria Victoria Haas und Andri Franziscus diskutiert.

Neben anderen Persönlichkeiten am zweitägigen Branchenanlass dabei sind: Matthias Mölleney, Leiter des Centers für HRM & Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, Viviane Grobet, Geschäftsleitungsmitglied von Schweiz Tourismus, Nicole Pfammatter, CEO von Hotelplan Schweiz, Brigitte Küng, Co-Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums Graubünden, Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank, sowie die Tourismusdirektoren Angelo Trotta (Tessin), Rolf Müller (Thurgau) und Adrien Genier (Genf).

Wie schon bei den Austragungen 2019 in Laax und 2021 in Pontresina bietet auch der dritte graubünden Tourismustag den Teilnehmenden neben den Panels im Kongresszentrum Davos eine Plattform zum persönlichen Austausch und zur Kontaktpflege. An der «Inspiration Night» im Chalet Bello in Davos werden Neuigkeiten aus der Branche besprochen, Ideen diskutiert und Projekte in lockerer Atmosphäre angestossen. Der Tourismustag steht allen Interessierten offen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.graubuenden.ch/tourismustag.

Hinweis für die Medien: Medienschaffende können sich hier zum Tourismustag anmelden.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch