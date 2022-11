Indonesia's Ministry of Tourism and Creative Economy

Aufbruch zu nachhaltigem Tourismus in Indonesien: Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft ist wieder auf dem World Travel Market London 2022 vertreten

Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft (MoTCE) und indonesische Tourismusakteure werden auf der zweitgrößten Tourismusmesse der Welt, demWorld Travel Market London 2022, im Exhibition Centre London vom 7. bis 9. November 2022, am Stand AS900 des Pavillons „Wonderful Indonesia" mitwirken.

Seit Februar 2022 hat Indonesien seine Tore für ausländische Besucher geöffnet. Zu den Initiativen zur Ankurbelung des Tourismussektors gehören ein spezielles Touristenvisum bei der Einreise für 86 Länder, Visafreiheit für ASEAN-Länder, ein Zweitwohnsitzvisum und die Befreiung von PCR-Tests für gesunde Reisende und die Aufhebung der Quarantäne für vollständig geimpfte Reisende.

„Ein Faktor, der internationale Besucher anlockt, sind geeignete Visaservices. Indonesien hofft, im Jahr 2023 zwischen 3,5 und 7,4 Millionen ausländische Besucher begrüßen zu können. Internationalen Besuchern, die die Voraussetzungen erfüllen, kann ein für 5 bis 10 Jahre gültiges Zweitwohnsitzvisum eine Tür zu einem Nischenmarkt öffnen", erklärte Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesiens Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft.

Die stellvertretende Marketingbeauftragte Ni Made Ayu Marthini fügte hinzu: „Die indonesische Tourismusindustrie kann diese Gelegenheit nutzen, um die Märkte in Europa und im Vereinigten Königreich zu erschließen, indem sie kontinuierlich sichere, komfortable und wettbewerbsfähige Reiseziele mit Schwerpunkt auf Qualität und Nachhaltigkeit aufbaut."

36 Teilnehmer aus der Tourismusbranche, darunter Reisebüros, Reiseveranstalter, Destination Management Companies und Hotelketten in Indonesien, wirken an der WTM 2022 mit, um verschiedene Reisepakete anzubieten, wie z. B. Bali und Indonesiens fünf Super Priority Destinations: Borobudur in Zentraljava, der Toba-See in Nordsumatra, Mandalika in West Nusa Tenggara, Labuan Bajo in Ost Nusa Tenggara und Likupang in Nordsulawesi. Dieses Ereignis zielt auf 29.500 Transaktionen ab, was einem Gegenwert von 20.578.512 USD entspricht.

„Wir entwickeln Post-Pandemie-Tourismusprodukte, die kleiner, maßgeschneidert, personalisiert und lokalisiert sind. Beim nachhaltigen Tourismus liegt ein Schwerpunkt auf der Schaffung von Tourismusdörfern, thematischen Dörfern und kreativen Städten", so Sandiaga.

Das immer beliebter werdende Programm für Tourismusdörfer hat einen Interessentenanstieg von 30 % zu verzeichnen. Derzeit gibt es in Indonesien 85.000 Dörfer, von denen 7.500 touristische Ziele sind.

Um die indonesischen Gewürze und die indonesische Küche im Ausland zu fördern, baut die Regierung mit dem Programm „Indonesia Spice Up the World" indonesische Restaurantnetzwerke im Ausland auf und strebt bis 2024 einen Exportwert für Gewürze und Würzmittel von 2 Milliarden USD und die Inbetriebnahme von 4.000 Restaurants an.

