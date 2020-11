Aiways Automobile Europe GmbH

Aiways weiter auf Expansionskurs: Marktstart in den Niederlanden

MünchenMünchen (ots)

- Nach Deutschland fährt der neue Aiways U5 ab 20. November auch in die Niederlande - Online-Bestellung und Auslieferung durch Vertriebs- und Leasingpartner Aiways Distributie Nederland BV unter www.aiways-u5.nl - Verkaufsstart mit Modelljahr 2020 - Preise Modelljahr 2021: Standard 39.950 Euro und Premium 43.850 Euro - Service und Aftersales Partner wird in Kürze bekannt gegeben

Aiways, das chinesische Start-up für Elektromobilität mit Sitz in Shanghai, treibt seinen Expansionskurs in Europa zielstrebig voran. Nur wenige Wochen nach seinem Marktstart in Deutschland wird das neue batterie-elektrische SUV, der Aiways U5, noch im November die Niederlande erreichen. Aiways kooperiert vor Ort mit dem holländischen Partner "Aiways Distributie Nederland BV" und startet den Verkauf zum 20. November. Dazu Alexander Klose, bei Aiways verantwortlich für das Auslandsgeschäft: "Wir setzen auch in den Niederlanden auf unser Direktvertriebsmodell - den Onlineverkauf. Unsere Partner sind vor Ort die zentralen Ansprechpartner für Kunden und Interessenten."

Inhaber Jan Nigten und Geschäftsführer Henk Kassens, die mit dem neu gegründeten Unternehmen "Aiways Distributie Nederland BV" in den Niederlanden den Vertrieb für Aiways starten, knüpfen an ihr bisheriges Geschäftsmodell nahtlos an: zuvor haben die beiden Unternehmer mit ihrer Firma Elektroautos an Leasingunternehmen verkauft.

Aiways Distributie startet mit dem Angebot eines sofort lieferbaren, speziellen "Showroom" Modells zu 41.850 Euro. Wer sich für das Modelljahr 2021 entscheidet, kann zwischen der Variante Standard (39.950 Euro) oder Premium (43.850 Euro, jeweils inkl. 21% Mwst) wählen, die Auslieferung erfolgt ab Anfang 2021. Die Fahrzeuge werden online oder direkt im Experience Center in Kudelstaart bestellt. Kunden können den U5 zu attraktiven Konditionen über den zu Aiways Distributie Nederland BV gehörenden Anbieter "Leas-e" leasen. Optional sind Kauf- und Finanzierungsangebote verfügbar.

In Sachen Service und Aftersales kooperiert Aiways Distributie Nederland mit einem etablierten Partner, die Zusammenarbeit wird in Kürze offiziell bekanntgegeben. Ab sofort starten Probefahrten am Experience Center in Kudelstaart und an weiteren ausgewählten Standorten.

Der Aiways U5 M

it dem Aiways U5 fährt das erste batterie-elektrische SUV eines chinesischen Start-ups in europäische Märkte. Das Fahrzeug wird in den Ausstattungsvarianten Standard und Premium angeboten. Erhältlich in den Außenfarben Gletscherweiß und Aubergine, fährt bereits die Version Standard mit einer Vielzahl von serienmäßigen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen vor: Dazu zählen LED-Beleuchtung rundum, beheizte Außenspiegel, Zweizonen-Klimaautomatik, Infotainmentsystem mit zentralem 12,3 Zoll TFT Bildschirm, Touch-Steuerung und umfangreicher Vernetzung der Passagiere mit ihrem Fahrzeug sowie der Außenwelt. Kontrastnähte in den Türverkleidungen stützen die hohe Qualitätsanmutung des U5. Für höchste Sicherheit sind 12 Ultraschallsensoren, fünf HD-Kameras, drei Millimeterwellen-Radare und zwei Innenraum-Kameras verbaut.

Neben Gletscherweiß und Aubergine ist das Premium Modell auch in der Außenfarbe Electric Blue erhätlich. Über alle Merkmale der Version Standard hinaus kann der Kunde zwischen einem schwarzen oder cremeweißen Leder-Interieur wählen. Es sind zweifarbig polierte 19-Zoll-Aluräder montiert, ein Pananorama-Glasdach mit Sonnenschutz steigert das ohnehin schon großzügige Raumempfinden. Der Aiways U5 Premium verfügt über eine induktive Ladestation für Smarthphones und einen Fußsensor zum Öffnen des Kofferraums.

Nicht zuletzt durch die große Reichweite von bis zu 410 Kilometer (WLTP) des Modells Standard bzw. 400 Kilometer des Modells Premium sowie durch die nur 35 Minuten Ladezeit seiner 63-kWh-Batterie an DC-Säulen (Ladekapazität von 20 auf 80 Prozent) ist der Aiways U5 ein auch in Europa äußerst attraktives batterie-elektrisches SUV.

Aiways Pressematerial sowie eine umfangreiche Auswahl von hochauflösenden Fotos und Videos können über das Presseportal http://media.ai-ways.eu/ heruntergeladen werden.

Aiways Pressekontakt:

Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH

+49 17670053169

anika.wild@ai-ways.com