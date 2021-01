Hommage 2021

Omaggio 2021: ritratti di donne coraggiose nel centro storico di Berna

Anche voi siete affamati di cultura? Mentre la maggior parte delle mostre sono costrette a restare chiuse a causa della pandemia, l’esposizione outdoor Omaggio 2021 invita il pubblico appassionato di cultura e di storia nel centro storico di Berna dove, dal 7 febbraio al 30 giugno, in occasione del 50enario del diritto di voto e di elezione alle donne, saranno omaggiate le pioniere di tutta la Svizzera.

Omaggio 2021 onora le migliaia di donne svizzere che nel corso di 100 anni hanno lottato per la loro indipendenza e per le pari opportunità, aspirando a una società più libera. La loro battaglia non è servita esclusivamente al fine di ottenere il diritto di voto e di elezione, obiettivo che hanno conquistato nel 1971. In Svizzera, le donne si sono dimostrate capaci di impegnarsi con successo nei campi più diversi – nella formazione, nel sociale, nell‘economia, nell‘arte, nella chiesa e nella politica –, impavide e sorprendentemente ostinate. A loro è dedicata l’esposizione dei 52 ritratti, due donne per ogni cantone, nel centro storico di Berna.

I ritratti saranno esposti su diversi edifici nelle vie Münstergasse e Herrengasse e sulla Münsterplatz per essere scoperti con una passeggiata solitaria. Durante questo emozionante giro, chi desidera conoscere qualcosa di più sulle 52 pioniere ritratte potrà ascoltare alcune citazioni, disponibili in tutte le lingue nazionali e anche in inglese, utilizzando il codice QR impresso sotto ogni ritratto.

Omaggio 2021 non è solo un prodotto artistico: il materiale elaborato è disponibile anche per altri progetti di ricerca, per la mediazione e per la formazione. Per la collezione di ritratti, Omaggio 2021 ha collaborato con storiche, scienziate della cultura e della civiltà e sociologhe di tutti i cantoni. Sono state loro a scegliere 5-8 donne dei propri cantoni e a scrivere i testi biografici; per vederli, si può accedere liberamente al sito www.hommage2021.ch/ritratto.

I ritratti delle donne – due per ogni cantone – presentate nell’esposizione sono il frutto della selezione eseguita dalle classi scolastiche di ogni cantone. I metodi di selezione sono stati vari: in tutta la Svizzera, in 40 classi scolastiche, si sono svolti straordinari lavori a progetto o settimane-progetto guidati da docenti motivati:

https://hommage2021.ch/aktuell/eindrueckliche-schweizerinnen-mit-jungen-augen-betrachtet

Quali sono i 52 ritratti scelti dagli studenti? Il segreto sarà svelato in occasione dell’apertura dell’esposizione, il 7 febbraio 2021.

Esposizione nel centro storico di Berna (Herrengasse, Münstergasse e Münsterplatz): 7 febbraio – 30 giugno 2021. A causa della pandemia di coronavirus, il vernissage non avrà luogo.

Saremo molto felici di leggere la notizia riportata sui vostri media. I partecipanti sono volentieri a vostra disposizione per interviste. Per richiedere colloqui e fotografie potete scrivere a: office@hommage2021.ch.

