PTC stellt zwei weitere SaaS-Produkte über die PTC Atlas-Plattform bereit

Boston (ots/PRNewswire)

Vuforia Expert Capture und Creo Generative Design Extension ergänzen Onshape auf PTC Atlas und erweitern das SaaS-Angebot des Unternehmens

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute die Erweiterung seines Software as a Service (SaaS)-Angebots um zwei neue Produkte bekannt, die über die PTC Atlas(TM) SaaS-Plattform bereitgestellt werden. Atlas wurde auf der LiveWorx® 2020 Digital Transformation Conference angekündigt und unterstützt nun ein wachsendes Portfolio an SaaS-Anwendungen und produktionsreifen Lösungen. Zum bestehenden Onshape®­-Angebot auf Atlas kommen nun Vuforia® Expert Capture(TM) und Creo® Generative Design Extension (GDX) hinzu. PTC trägt damit zur raschen Ausweitung des Angebots von SaaS-Produkten auf dem Markt bei.

"Das Onshape-Team hat Jahre in den Aufbau einer hochmodernen SaaS-Plattform investiert, die unterschiedliche Anwendungen für die Produktentwicklung bereitstellen kann. Als wir Teil von PTC wurden, konnten wir die Entwicklung von Atlas beschleunigen und mit der Plattform wiederum dazu beitragen, die SaaS-Strategie von PTC voranzubringen. Die neuen Vuforia- und Creo-Anwendungen profitierten direkt von der außerordentlichen betrieblichen und technischen Skalierbarkeit der modernen multi-tenant Atlas-Architektur", sagt Andrew Kimpton, Vice President, PTC Atlas Development, PTC. "Wir freuen uns, das PTC-Portfolio damit leistungsfähiger, sicherer und effizienter zu machen und zugleich bahnbrechende neue SaaS-Kollaborationsfunktionen anbieten zu können."

"Mit der Leistungsfähigkeit von Atlas sind wir in der Lage, Vuforia-Anwendern ein solides Set von Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sie für die Skalierung von Implementierungen im Unternehmen benötigen. Dazu zählen Versionskontrolle, Content Management und Freigabe-Workflows, deren Bereitstellung ohne Atlas Jahre gedauert hätte", sagt Mike Campbell, Executive Vice President und General Manager of Augmented Reality, PTC. "Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden und unserem Partnernetzwerk marktführende AR-Angebote anbieten können. Atlas trägt dazu bei, diese Angebote noch besser zu machen, und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft eine solide Roadmap mit Atlas-gestützten Vorteilen zu liefern."

In ähnlicher Weise bietet Creo GDX on Atlas das fortschrittlichste KI-basierte Generative Design auf dem CAD-Markt. "Durch die nahtlose Integration von GDX on Atlas und der Creo CAD-Umgebung haben unsere Kunden einen einzigartigen Zugang zu den flexiblen Rechnerkapazitäten, die für KI-gesteuertes Generative Design benötigt werden", sagt Brian Thompson, Divisional Vice President und General Manager, CAD Segment, PTC.

Mit den beiden neuen Plattform-Anwendungen hat PTC seine übliche Markteinführungszeit für Produkte mit erweiterten und verbesserten Funktionen deutlich verkürzt und auch den branchenüblichen Time-to-Market-Durchschnitt weit übertroffen.

