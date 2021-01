Ascend Performance Materials

Ascend übernimmt Eurostar Engineering Plastics

HoustonHouston (ots/PRNewswire)

Die Übernahme erweitert Portfolio an flammhemmenden Produkten und europäische Präsenz von Ascend

Ascend Performance Materials hat Eurostar Engineering Plastics, einen in Frankreich ansässigen Compounder mit einem breiten Portfolio an flammhemmenden technischen Kunststoffen und Expertise in halogenfreien Formulierungen, erworben.

"Die Erfahrung von Eurostar mit zusammengesetzten Polyamiden passt gut zu unserem eigenen Portfolio und unseren Fertigungskapazitäten", erklärte John Saunders, Vice President für Europa bei Ascend. "Die Starflam®-Materialien des Unternehmens ermöglichen den Übergang zu sauberen Energie- und Transportlösungen sowie zu intelligenteren Geräten."

Im vergangenen Jahr erwarb Ascend die italienischen Firmen Poliblend und Esseti Plast sowie ein Kunststoff-Mischwerk in China.

"Wir verfolgen unsere Strategie, ein globaler, diversifizierter und zuverlässiger Anbieter für unsere Kunden zu werden", so Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. "Auch wenn die letzten 10 Monate eine Herausforderung waren, haben wir uns stets darauf konzentriert, unseren Kunden die Lösungen und die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um weiter zu wachsen."

Ascend, der weltweit größte vollständig integrierte Hersteller von Polyamid 66-Harz, erhält mit dem Kauf ein vollständiges Portfolio an flammhemmenden, UL-zertifizierten Flammschutzmitteln sowie wasserkontaktierenden und wärmeleitenden Kunststoffen. Wie das Unternehmen angekündigt hat, werden diese Materialien eine wichtige Rolle in der Elektromobilität sowie in intelligenten Geräten, der industriellen Automatisierung und der Unterhaltungselektronik spielen.

"Dank der Kombination unseres Portfolios und unserer Expertise in der Anwendungsentwicklung mit dem Portfolio von Eurostar können wir unseren Kunden ab sofort besser dafür ausrüsten, sicherere und zuverlässigere Teile bei höheren und konstanteren Spannungslasten herzustellen", erklärte Steve Manning, Ascends Senior Director für technische Kunststoffe. "Branchenübergreifend sehen wir eine erhöhte Nachfrage nach leistungsstärkeren Materialien, und das Portfolio von Eurostar erfüllt bereits sowohl die technischen Spezifikationen von heute als auch viele von morgen."

Keines der beiden Unternehmen gab die Kosten des Kaufs bekannt.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

