Ascend Performance Materials

Ascend kündigt weltweite Preiserhöhungen für Vydyne® PA66-Polymere, -Fasern und -Verbindungen an

Houston (ots/PRNewswire)

Ascend Performance Materials hat heute eine weltweite Preiserhöhung für alle seine Vydyne® PA66-Polymere, -Fasern und -Verbindungen bekannt gegeben.

Die Preiserhöhung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft und beinhaltet die folgenden Preisänderungen:

Materialien Region Preiserhöhung Bedingungen Vydyne® PA66-Polymere, Nordamerika $440/MT Wie es die Verträge zulassen -Fasern und Außervertragliches Geschäft -Verbindungen - Preis, der auf Auftragsbasis festgelegt wird Vydyne® PA66-Polymere, Asien $440/MT -Fasern und -Verbindungen Vydyne® PA66-Polymere, Europa EUR400/MT -Fasern und -Verbindungen

Kunden sollten ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen kontaktieren.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.

