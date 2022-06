HeiQ Materials AG

PATAGONIA & HEIQ BRINGEN GEMEINSAM DIE NÄCHSTE GENERATION DER GERUCHSKONTROLLTECHNOLOGIE FÜR TEXTILIEN AUF MINZBASIS AUF DEN MARKT

HeiQ und Patagonia heben ihre langjährige Forschungskooperation auf die nächste Stufe und kündigen die Markteinführung einer gemeinsam entwickelten Geruchskontrolltechnologie für Textilien an, HeiQ Fresh MNT - eine aus Minzöl gewonnene Textiltechnologie zur Kontrolle der Geruchsentwicklung von Textilien aus erneuerbaren Quellen.

Die langjährige Forschungspartnerschaft zwischen Patagonia und HeiQ hat eine weitere innovative Lösung für ein Problem vieler Textilien hervorgebracht: Geruchsbildung. Inspiriert von der Entschlossenheit Patagonias, die in all ihren Produkten verwendete Chemie kontinuierlich zu verbessern, kündigen die beiden Pioniere die Einführung von HeiQ Fresh MNT an, einer nachhaltigen Geruchskontrolle der nächsten Generation auf Basis von ätherischem Minzöl, das aus einer erneuerbaren und nachhaltigen Quelle stammt.

Die ähnliche Umwelt- und Sozialphilosophie von Patagonia und HeiQ war der Grund dafür, dass die beiden Marken seit 2015 eine intensive Forschungspartnerschaft eingegangen sind. Patagonia liefert die Ideen und gibt die Grundsätze vor, HeiQ nutzt sein Fachwissen in der Formulierung von Spezialchemikalien und deren Anwendung auf Textilien, um Ausrüstungen zu schaffen, die den Markt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Funktionalität übertreffen.

Nachhaltiges Geruchsmanagement der nächsten Stufe

HeiQ Fresh MNT ist das jüngste Mitglied der HeiQ Fresh-Familie nachhaltiger Geruchsmanagement-Technologien und ergänzt das mineralbasierte HeiQ Fresh HAX und das biobasierte HeiQ Fresh FFL des Unternehmens. HeiQ Fresh MNT verwendet eine erneuerbare und aus verantwortungsvollen Quellen stammende Textiltechnologie auf der Basis von Minzöl, um die Geruchsentwicklung auf Textilien zu kontrollieren. Dadurch erhalten die Textilien eine lang anhaltende Geruchskontrolle, die dafür sorgt, dass die Kleidungsstücke frisch riechen und die Träger sich den ganzen Tag lang sauber und wohl fühlen. Basierend auf der Testmethode ISO17299-3A, bei der Isovaleriansäure verwendet wird, haben die behandelten synthetischen Fasern eine mehr als doppelt so hohe Geruchsbekämpfungseffizienz wie die derzeitigen Industriestandards.

Carlo Centonze, Mitbegründer und CEO von HeiQ, sagt: „Unsere Partnerschaft mit Patagonia war immer produktiv, da sie unsere innovativen Fähigkeiten ständig erweitert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir die kraftvollen Eigenschaften der Minze als Wirkstoff für unsere Geruchskontrolltechnologie der nächsten Generation entdecken konnten. HeiQ Fresh MNT ist eine weitere Bestätigung unseres Engagements, das Leben der Menschen durch nachhaltige Innovationen zu verbessern. Dank der Geruchskontrolle brauchen Sie weniger zu waschen, was Wasser, Waschmittel, Energie und Mikrofaser spart und die Lebensdauer der Kleidungsstücke verlängert. Wir alle können uns jetzt auf eine frischer riechende Gesellschaft mit natürlicher, zuverlässiger und dauerhafter Geruchskontrolle freuen."

Patagonia als Vorreiter

Patagonia als Entwicklungspartner ist der erste, der sich auf diese Technologie einlässt und wird in naher Zukunft mit der Nachrüstung aller seiner Produkte beginnen.

Laura Hoch, Material Innovation Engineer von Patagonia, sagt: „HeiQ ist ein wertvoller Innovationspartner, und wir sind von dieser Technologie wirklich begeistert. HeiQ Fresh MNT hält Kleidungsstücke nicht nur auf nachhaltige Weise frisch, sondern leistet sogar mehr als das, was wir derzeit verwenden. Wir haben diese Technologie unermüdlich getestet und die Lieferkette aufgebaut, um mit HeiQ Fresh MNT verbesserte Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen."

Informationen zu HeiQ

HeiQ (LSE: HEIQ) ist ein Schweizer IP-Innovator und eine etablierte globale Marke für Material- und Textilinnovationen. HeiQ wurde 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist seit 2020 am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert. HeiQ konzentriert sich darauf, das Leben von Milliarden von Menschen weltweit zu verbessern, indem es die Produkte, die wir täglich benutzen, um Hygiene, Komfort, Schutz und Nachhaltigkeit erweitert. HeiQ verfügt über starke geistige Eigentumsrechte, die an der Spitze der weltweiten Technologie stehen. HeiQ ist auf zahlreichen Märkten aktiv: Textilien, Teppiche, antimikrobielle Kunststoffe, leitfähige Beschichtungen, medizinische Geräte, probiotische Haushaltsreiniger, Körperpflege und Krankenhaushygiene. HeiQ hat einige der wirksamsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Technologien entwickelt, die es heute auf diesen Märkten gibt.

Als zuverlässiger Innovationspartner für über 300 globale Marken und mit einer umfangreichen F&E-Pipeline hat HeiQ mehrere Auszeichnungen wie den Schweizer Technologie- und den Schweizer Umweltpreis gewonnen und sich einen guten Ruf für die ESG- und nachhaltigen nachgelagerten Effekte seiner Innovationen erworben. HeiQ erforscht neue Lösungen für seine Partner, bietet eine skalierte Produktion an seinen Standorten in der ganzen Welt und unterstützt seine Partner bei der Markteinführung - mit dem Ziel, dass die Produkte innerhalb weniger Monate vom Labor zum Verbraucher gelangen. www.heiq.com

Über Patagonia

Patagonia ist eine Certified Benefit Corporation mit Sitz in Ventura, Kalifornien, die international für ihre Produktqualität und ihr Umwelt-Engagement bekannt ist. Patagonia hat bis heute mehr als 145 Millionen Dollar in Form von Zuschüssen und Sachspenden an gemeinnützige Organisationen gespendet, die sich für den Schutz der Menschen und des Planeten einsetzen.

