ULTRACOL: ULTRA V bringt weltweit ersten PDO-Dermal-Filler mit Mikropartikeln auf den Markt

Der biomedizinische Beauty-Konzern ULTRA V (CEO Dr. Kwon Han Jin) hat ULTRACOL auf den Markt gebracht, einen innovativen biologisch abbaubaren Füllstoff aus von der US-amerikanischen FDA zertifizierten PDO-Inhaltsstoffen.

ULTRA V ist ein koreanisches Unternehmen, das durch Smart-Factory-Geschäfte usw. zur Entwicklung der weltweiten Anti-Aging-Industrie beiträgt, indem es mit seiner eigenen Technologie resorbierbare Fäden medizinischer Qualität und einen biologisch abbaubaren Füllstoff der nächsten Generation, ULTRACOL (Polymerpulverfüllstoff), entwickelt.

ULTRACOL ist eine Mikrokugel aus dem von der FDA zugelassenen Inhaltsstoff PDO (POLYDIOXANONE) und ist der weltweit erste auf Polydioxanon (PDO)-Mikrokugeln basierende Filler und Hautverstärker. Er stimuliert die Produktion von körpereigenem Kollagen zur Unterstützung von Volumen, Lifting und Elastizität des Gesichts und wird je nach Produkttyp als Hautverstärker verwendet.

Die weltweit erste PDO-Mikrosphärenform

Optimiert für die Bildung von körpereigenem Kollagen

Pulverförmige Bestandteile des absorbierbaren Fadens

Sicheres Rohmaterial für Nähte seit 30 Jahren

Kollagenstimulator mit bewährten Inhaltsstoffen

Volumen- und Lifting-Effekt

CE-zertifiziert

ULTRACOL, das nur aus einem biologisch abbaubaren Polymer namens Polydioxanon und einem natürlichen Polymer, Carboxymethylcellulose, besteht, verwendet keine toxischen BDDE-Inhaltsstoffe (Butandioldiglycidylether) zur Vernetzung, die in HA-Fillern verwendet werden, und es ist injizierbar, indem der resorbierbare Fadeninhaltsstoff zu kugelförmigen Mikropartikeln verarbeitet wird.

Herkömmliche Filler haben unregelmäßige Mikropartikelformen und es gibt Bedenken hinsichtlich der Biosicherheit. Bei ULTRACOL hingegen wurden fast keine Allergien oder Nebenwirkungen festgestellt und es werden PDO-Inhaltsstoffe verwendet, die auf natürliche Weise im Körper gelöst und absorbiert und dann im Urin ausgeschieden werden. Außerdem kann es helfen, die Hautelastizität zu erhöhen, indem die Kollagenproduktion stimuliert wird. Die Kollagenproduktion nimmt mit zunehmendem Alter allmählich ab, was zu Falten führt. ULTRA V-Forscher erklären, dass ULTRACOL dazu beitragen kann, das zu verhindern.

ULTRACOL hat bereits die CE-Zertifizierung abgeschlossen, die für den Verkauf von Produkten im Zusammenhang mit der Verbrauchersicherheit in der EU erforderlich ist. Auch die Produktregistrierung in europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Schweden und asiatischen Ländern sind abgeschlossen, sodass die Anzahl der Vertriebsländer schrittweise zunehmen wird. In Korea, dem Heimatland der Firma, ist ein weltweit tätiges Unternehmen, Sinclair Pharma, für den gesamten Inlandsverkauf verantwortlich.

Scarlett Jang, Leiterin der internationalen Vertriebsabteilung von ULTRA V. erklärte: „Wir erhalten Anfragen zu ULTRACOL aus verschiedenen Ländern. Die Vorschriften für HA-Füllstoffe und Umweltvorschriften sind viel strenger geworden, weshalb erwartet wird, dass ULTRACOL, das biologisch abbaubare Polymere als Rohstoff verwendet, herkömmliche Filler auf dem Weltmarkt ersetzen wird."

