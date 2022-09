Jinergy

Jinergy Design-Serie der All-Black-Module: die Ästhetik des dezentralen All-Black-Stils

Taiyuan, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich hat die Jineng Clean Energy Technology Ltd. („Jinergy") die Jinergy Design Series of All-black Modules auf den Markt gebracht: das einseitige Stromerzeugungsmodul JNMM120 und das bifaziale Stromerzeugungsmodul JNHM120. Die Produkte verwenden auch weiterhin die Spitzentechnologien der PERC- und N-Typ-Heterojunction (HTJ)-Zellmodule. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen den Anpassungsservice um das schwarze Design erweitert, bei dem auch Leichtgewicht, Hochdruckfestigkeit und andere spezifische Eigenschaften möglich sind. Die geringe Größe der Produkte macht die Anwendungsszenarien flexibel und veränderbar und eignet sich besser für Landschaftsprojekte wie Villenüberdachungen, Überdachungen und städtische Carports, bei denen die Ästhetik im Vordergrund steht. Das ganz in Schwarz gehaltene Modul würde dem Markt für dezentrale High-End-Module eine außergewöhnliche Installationserfahrung bieten, da es sich sowohl durch sein hervorragendes Aussehen als auch durch seine hervorragende Stromerzeugungsleistung auszeichnet.

Ästhetische Aspekte

Bei der Konzeption traditioneller dezentraler Module wird den Stromgestehungskosten und dem Wirkungsgrad allergrößte Bedeutung beigemessen. In der praktischen Anwendung muss jedoch die Gesamtästhetik des Wohndach- und Landschaftsprojekts berücksichtigt werden. Vor allem in Europa und anderen wirtschaftlich entwickelten Märkten in Übersee kann die „Ästhetik" des Projekts nicht ignoriert werden. Neben der Erzeugung von grüner und sauberer Energie haben die PV-Module auch bestimmte Eigenschaften von Baumaterialien bei der Anwendung von dezentralen Modulen. Es muss mit dem gesamten Gebäude koordiniert und abgestimmt werden, um die Endnutzer des dezentralen Moduls wirklich zu beeindrucken und sie dazu zu bringen, proaktivere Installationsmaßnahmen durchzuführen, um die Nutzungsrate des grünen, sauberen und unabhängigen kohlenstoffarmen Energiesystems zu erhöhen.

Die ganz in Schwarz gehaltenen Module von Jinergy sind auf diese Anforderungen zugeschnitten. Diese Produkte verfügen über ein komplett schwarzes integriertes Design mit schwarzer Rückwand, schwarzer Stromschiene, schwarzem Rahmen und schwarzem Verkapselungsmaterial. Aufgrund des hohen ästhetischen Niveaus, das sich von dem herkömmlicher Module unterscheidet, erfreuen sich diese Produkte großer Beliebtheit bei Kunden mit hohen ästhetischen Ansprüchen.

Merkmal: niedriger Kohlenstoffgehalt

Bislang hat Jinergy fast 300 MW-Module nach Europa geliefert. Unsere gesamte PERC-Serie hat die französische CFP-Zertifizierung erhalten und ist vollständig auf dem französischen Markt vertreten. Und Jinergy hat diese Gelegenheit genutzt, um nach und nach Kunden in Europa zu gewinnen.

„Diesmal haben wir die schwarzen Module JNMM120-375 von Jinergy mit einer Gesamtleistung von 3,19 MW gekauft, die wir für unsere 3-kW-Haushaltssysteme verwenden werden. Da die französischen Kunden besonders auf das Aussehen der Produkte achten, entsprechen sowohl die Ästhetik als auch die Leistung der ganz schwarzen Jinergy-Produkte ihren Anforderungen", erklärte Vicky Cohen, der Kunde, der die erste Transaktion des All-Black-Moduls abgeschlossen hat.

Die Optimierung der CO2-Bilanz ist seit langem in unser Produktdesign eingebettet. Die gesamte Serie unserer HJT-Produkte basiert auf der N-Typ-Zellentechnologie, und die technologischen Prozesse wurden vereinfacht und optimiert, so dass all unsere Produkte mit natürlichen kohlenstoffarmen Merkmalen ausgestattet sind. Basierend auf den realen Anwendungsanforderungen der Kunden verfolgt Jinergy einen hohen Standard und hohe Anforderungen. Neben der Gewährleistung einer hocheffizienten und zuverlässigen Produktqualität legt Jinergy auch Wert auf einen niedrigen Kohlenstoffgehalt während des gesamten Lebenszyklus, um effiziente und zuverlässige, langfristige und stabile Produkte mit einem höheren ökologischen Wert für die Endkunden zu liefern.

Jinergy schafft Produktanwendungswerte in verschiedenen Dimensionen, strebt nach ständigen Verbesserungen, konzentriert sich auf die fortschrittliche HJT-Technologie, um differenzierte Modullösungen ständig zu erweitern, und achtet stets auf die niedrigen CO2-Eigenschaften der Produkte. Die Diversifizierung der Jinergy All-Black-Module würde die Verbreitung ihres Anwendungsbereichs im Bereich der dezentralen Module erleichtern. Jinergy wird das Produktangebot kontinuierlich verbessern, um Qualitätsprodukte anzubieten, die den Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/490476/JINERGY_Logo.jpg