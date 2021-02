Innoviz Technologies

Innoviz ernennt Udy Gal-On zum Chief Operating Officer

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Innoviz Technologies, ein technologisch führender Anbieter von leistungsstarken Solid-State-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware, gab heute die Ernennung von Udy Gal-On zum Chief Operation Officer (COO) mit Wirkung zum 1. März 2021 bekannt.

Gal-On bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei führenden Unternehmen der Halbleiter-, Telekommunikations- und Smart Energy-Branche mit. Acht Jahre lang war er als VP Operations bei SolarEdge tätig, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Energielösungen und einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Israel. Während seiner Zeit bei SolarEdge erzielte das Unternehmen ein unglaubliches Wachstum, erreichte einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und wurde zum Weltmarktführer im Bereich Solarwechselrichter und Smart Energy-Technologie. In seiner Rolle als VP Operations entwickelte er erfolgreich die Kapazitäten des Unternehmens, führte neue Produkte ein, leitete große Teams, baute eine End-to-End-Fabrik in Israel auf und half dabei, SolarEdge als Innovations- und Technologiestandard in seiner Branche zu positionieren.

Vor seiner Tätigkeit bei SolarEdge war Gal-On als VP Engineering bei ECI Telecom, als Engineering Department Manager bei Marvell Semiconductor (ehemals Intel) sowie in anderen technischen und operativen Funktionen bei führenden Unternehmen in Israel tätig. Als Chief Operating Officer bei Innoviz wird Gal-On die Verantwortung für den Betrieb, das Engineering und die Qualitätsinfrastruktur des Unternehmens übernehmen und sicherstellen, dass diese den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen. In seinem Privatleben verbringt er gerne Zeit mit seiner Frau und zwei Kindern und übt Musik.

"Ich freue mich, dem Führungsteam von Innoviz und einem Unternehmen mit einer Innovationskultur, die aus extrem talentierten Menschen besteht, beizutreten", sagte Udy Gal-On. "Ich freue mich darauf, mein Fachwissen einzubringen, um Innoviz bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen und gleichzeitig die Anforderungen an die Großserienfertigung von Innoviz-Produkten zu erfüllen und die Produktionskapazität zu erweitern, um mehrere Programme und Designs zu unterstützen, wie z. B. das InnovizTwo und zukünftige Produkte."

Informationen zu Innoviz Technologies

Innoviz ist ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Solid-State-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware, die die Massenproduktion von autonomen Fahrzeugen ermöglichen. Zu den Angeboten von Innoviz gehören InnovizOne, ein LiDAR-Sensor für die Massenproduktion im Automobilbereich, InnovizTwo, ein Hochleistungs-LiDAR-Sensor für den Automobilbereich der nächsten Generation, und die Wahrnehmungssoftware von Innoviz, die das Hardware-Angebot durch fortschrittliche, auf KI und maschinellem Lernen basierende Klassifizierungs-, Erkennungs- und Verfolgungsfunktionen ergänzt. Innoviz wird von hochkarätigen strategischen Partnern und Investoren unterstützt, darunter SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, Vertex Ventures, 360 Capital Partners, Harel Insurance Investments and Financial Services, Phoenix Insurance Company und andere. Innoviz hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es durch einen Unternehmenszusammenschluss mit Collective Growth Company an der NASDAQ notiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.innoviz.tech.

K ontakt Informationen

Media@innoviz-tech.com

Investorenkontaktstelle Gateway Investor Relations Cody Slach or Matt Glover (949) 574-3860 Investors@innoviz-tech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443994/Udy_Gal_On.jpg