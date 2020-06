Freshworks

Freshworks als Visionär im Magic Quadrant-Report von Gartner ausgezeichnet

Freshworks ist 2020 der einzige Anbieter, der für seine Omnichannel-Helpdesk-Software Freshdesk als Visionär prämiert wird

Das Softwareunternehmen Freshworks Inc. gibt bekannt, dass es als einziges Unternehmen im Report "Magic Quadrant 2020" von Gartner für seine Lösung für Customer Engagement Center als Visionär ausgezeichnet wurde.* Freshworks wurde dabei für seine cloud-basierte Omnichannel-Kundenbetreuungssoftware Freshdesk prämiert. Insgesamt wurden mehrere Produkte aus dem Freshworks-Portfolio geprüft, unter anderem für die Kategorien Customer Relationship Management (CRM), Sales Force Automation (SFA) und IT Service Management (ITSM).

"Die Auszeichnung im diesjährigen Report von Gartner unterstreicht die Qualität von Freshdesk als Software-Lösung für ein Omnichannel-Customer-Service-Management, die jederzeit eine Übersicht über sämtliche Kundeninteraktionen in allen Kanälen ermöglicht. Wir denken auch, dass der Bericht zeigt, welche Software-Lösungen gerade bei größeren Unternehmen erfolgversprechend sind", sagte Jens Leucke, Country Manager DACH, Freshworks.

Freshdesk ermöglicht sowohl eine hohe Produktivität von Customer-Support-Mitarbeitern als auch positive Kundenerfahrungen für die mehr als 30.000 Kunden weltweit. Der Report "2020 Gartner Magic Quadrant for CRM Customer Engagement Center" belegt die wachsende Rolle von künstlicher Intelligenz (KI): Gemäß Gartner wird im Jahr 2025 in Organisationen, die KI in ihre Multichannel-Plattformen zur Kundenbindung einbetten, die Effizienz um 25 Prozent steigen. "*

"Wir sind überzeugt, dass unsere "People plus Bots-Strategie" auf die hohe Qualität unserer Helpdesk-Software einzahlt. Freshworks stellt die einzige nativ-integrierte Bots-Plattform mit sowohl kunden- als auch mitarbeiterseitigen KI-Funktionen bereit. Bots automatisieren das Bearbeiten der eingehenden Kundenanfragen, während die Funktion "Freddy Agent Assist" die Mitarbeiter im Kundenservice durch Antworten auf häufig gestellte Fragen führt. Darüber hinaus demokratisiert Freshworks' "Freddy KI" für Kundenerfahrungen künstliche Intelligenz und hilft Unternehmen dabei, fortschrittliche Automatisierungen ohne Programmierkenntnisse zu implementieren", so Leucke.

"Die Platzierung im "Visionärs-Quadranten" des diesjährigen Gartner-Reports unterstreicht, welch hohen Stellenwert kontinuierliche Verbesserungen unserer Software hat. Dadurch können Unternehmen die KI- und ML-Funktionen nutzen, um die Reaktionszeiten auf Kundenanfragen zu verkürzen und gleichzeitig die Mitarbeiter in die Lage versetzen, komplexe Support-Probleme zu bewältigen - und damit die Markentreue und das Vertrauen der Kunden in die Marke zu stärken ", sagte Leucke. "Durch die strategischen Übernahmen von AnsweriQ Inc. und Natero Inc.konnte Freshworks in seiner Software zusätzliche Funktionen auf Basis von künstlicher Intelligenz hinzufügen und so den Nutzen für mittelständische und große Unternehmen erweitern. Das zahlt sich aus: Die Zahl der Großkunden, die Freshdesk als Omnichannel-Lösung einsetzen, ist stark gewachsen und macht derzeit fast 50 Prozent der derzeitigen Einnahmen von Freshdesk aus ", so Jens Leucke weiter.

Die Auszeichnung von Freshdesk erfolgt zusätzlich zur Nennung von Freshworks als einziges neues Unternehmen, das im August 2019 in den Report "Gartner Magic Quadrant für IT-Service-Management-Tools" aufgenommen wurde - für die IT-Service-Management-Tools von Freshservice.**

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Freshworks

Freshworks bietet innovative Software zur Kundenbindung für Unternehmen jeder Größe, die es den Teams leicht macht, Kunden zu gewinnen, zu überzeugen und lebenslang zu halten. Freshworks SaaS-Produkte bieten eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, sind sofort einsatzbereit, einfach zu bedienen und bieten eine schnelle Kapitalrendite. Mit Hauptsitz in San Mateo, USA, arbeiten über 2.000 Teammitglieder von Freshworks in Büros auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.freshworks.com/de/.

©2020 Freshworks Inc. Alle Rechte vorbehalten. Freshworks, Freshdesk, Freshservice, Freshsales, Freshcaller, Freshteam, Freshmarketer und das Freshworks-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Freshworks Inc.

