HARMONY Alliance

HARMONY präsentiert neue Erkenntnisse bei chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) auf dem EHA2021 Virtual Congress

EHA2021 Abstract S143 und EP631

Die HARMONY Alliance wird auf dem virtuellen Jahreskongress der European Hematology Association (EHA2021 vom 9. bis 17. Juni 2021) neue Erkenntnisse zur chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) vorstellen. Dr. Larry Mansouri vom Karolinska Institutet wird einen mündlichen Vortrag halten und Dr. Thomas Chatzikonstantinou von der European Research Initiative on CLL wird eine Posterpräsentation halten.

Der klinische Verlauf der CLL ist sehr variabel. Einige Patienten werden nie eine Behandlung benötigen, während andere im Laufe der Zeit einen Behandlungsbedarf entwickeln werden. Auch aus genomischer Sicht ist die Erkrankung sehr heterogen. Eine begrenzte Anzahl von wiederkehrend mutierten Genen wird bei mehr als 10 % der Patienten beobachtet, während Hunderte von anderen Genen nur bei einem Bruchteil der Patienten mutiert gefunden wurden. Folglich müssen Tausende von Patienten untersucht werden, um belastbare Erkenntnisse über die Rolle dieser Mutationen im Krankheitsverlauf zu erhalten. Die HARMONY Big Data Plattform bietet hervorragende Möglichkeiten, genau das zu tun.

Mündliche Präsentation:

Auf der EHA2021 wird Dr. Larry Mansouri vom Karolinska Institutet einen Mündliche Präsentation:Vortrag über die Ergebnisse einer HARMONY Forschungsprojektstudie halten, die darauf abzielt, die klinischen Auswirkungen von rezidivierenden Genmutationen bei CLL zu bewerten. Professor Richard Rosenquist Brandell war der leitende Forscher in dieser Studie.

Zentren in ganz Europa wurden gebeten, die zehn am häufigsten mutierten Gene bei CLL bei ihren Patienten zu sequenzieren. Das Interesse war fantastisch, so dass die Kohorte jetzt aus mehr als 4.600 Patienten besteht. Die Häufigkeit der verschiedenen Mutationen wurde untersucht. Das Team untersuchte auch die Assoziation der Gene mit der Zeit bis zur ersten Behandlung und dem Gesamtüberleben. Diese Ergebnisse können es Klinikern ermöglichen, Patienten eine zuverlässigere Einschätzung darüber zu geben, was sie in Bezug auf den klinischen Verlauf der Krankheit erwarten können. Darüber hinaus kann es die Wahl der Behandlung beeinflussen.

(2) Poster Präsentation:

Dr. Thomas Chatzikonstantinou (European Research Initiative on CLL, INAB, CERTH, Thessaloniki) wird ein Poster über andere bösartige Erkrankungen in der Geschichte der CLL präsentieren. Die Forscher werteten retrospektiv Daten von 13.808 Patienten aus 64 Zentren aus. Sie berichten über starke Assoziationen zwischen der Entwicklung anderer hämatologischer Malignome, insbesondere MDS/AML, und bestimmten biologischen Merkmalen sowie der Behandlung der CLL, wobei das Risiko für Patienten, die mit CIT, insbesondere dem FCR-Schema, behandelt werden, sehr hoch ist. Im Gegensatz dazu schien die Entwicklung von soliden Tumoren von der Verabreichung der Behandlung unbeeinflusst zu sein, was zu weiteren Untersuchungen in spezifischen Patientenuntergruppen führt, die auf dem Kongress vorgestellt werden.

Weitere Informationen:

- Verbinden Sie sich mit der mündlichen Sitzung New biological and translational insights in CLL, um mehr zu erfahren: abstract S143. : p408-4 (S143) CLINICAL IMPACT OF RECURRENT GENE MUTATIONS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA: A RETROSPECTIVE, MULTI-CENTER COHORT STUDY BY ERIC, THE EUROPEAN RESEARCH INITIATIVE ON CLL, IN HARMONY Dr. Larry Mansouri. - Verbinden Sie sich mit der Poster-Sitzung Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Clinical: abstract EP631 : OTHER MALIGNANCIES IN THE HISTORY OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA - A RETROSPECTIVE, MULTICENTER COHORT STUDY BY ERIC, THE EUROPEAN RESEARCH INITIATIVE ON CLL, IN HARMONY - Dr. Thomas Chatzikonstantinou. - www.harmony-alliance.eu | #bigdataforbloodcancer | @HARMONYnetEU

Die HARMONY Alliance (HARMONY und HARMONY PLUS) ist ein öffentlich-privates europäisches Exzellenznetzwerk für Big Data in der Hämatologie, das im Januar 2017 gegründet wurde. Unsere Mission ist es, wertvolles Wissen über hämatologische Malignome (Blutkrebserkrankungen) zu erschließen und zu verbreiten, mit dem Ziel, Big Data zu nutzen und zu verwerten, um die Entwicklung verbesserter Behandlungen für Patienten und effektivere Behandlungsstrategien zu beschleunigen.

- HARMONY und HARMONY PLUS werden im Rahmen der Innovative Medicines Initiative (IMI) finanziert, Europas größter öffentlich-privater Initiative, die darauf abzielt, die Entwicklung von besseren und sichereren Medikamenten für Patienten zu beschleunigen. Die Finanzierung erfolgt durch das Gemeinsame Unternehmen IMI 2 und ist unter der Finanzhilfevereinbarung für HARMONY Nr. 116026 und der Finanzhilfevereinbarung für HARMONY PLUS Nr. 945406 aufgeführt. Dieses Gemeinsame Unternehmen wird vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union und dem Europäischen Verband der Pharmazeutischen Industrie und ihrer Verbände (EFPIA) unterstützt. - HARMONY: 53 Partner und 43 assoziierte Mitglieder, darunter 7 europäische Patientenorganisationen aus 18 Ländern. Budget: 40 Millionen | Zeitraum: Januar 2017- Dezember 2021. - HARMONY PLUS: 39 Partner aus 10 Ländern. Budget 12 Million | Zeitraum: Oktober 2020 - September 2023

