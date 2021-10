Lohmann GmbH & Co. KG

Klebespezialist Lohmann GmbH und Co. KG feiert 170-jähriges Bestehen

Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire)

Neuwieder Familienunternehmen wurde im Jahr 1851 gegründet.

In seiner 170-jährigen Geschichte hat sich Lohmann zu einem globalen Hersteller im Bereich Klebetechnik entwickelt. Die "Bonding Engineers" sind heute u. a. auch in den USA, China und Indien vertreten. Ein Schwerpunkt liegt auf funktionalen Klebebändern. Hier wird Klebkraft mit zusätzlichen Funktionen verbunden und es Lohmann Kunden so ermöglicht, ihre Innovationen voranzutreiben. Klebelösungen "Made in Neuwied" kommen heute weltweit in Kraftfahrzeugen, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Fenstern und Türen, im Druckbereich sowie bei tragbaren Blutzuckermessgeräten oder in COVID-19 Tests zum Einsatz. Klebelösungen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die aber in Produkten vorkommen, die von Millionen von Menschen täglich genutzt werden.

Neuwied, 27.10.2021. Die Firma Lohmann GmbH & Co. KG wird in diesem Jahr 170 Jahre alt. Lohmann, ein Familienunternehmen mit Tradition, das sich auch als die "Bonding Engineers" bezeichnet, hat sich in dieser langen Zeit ständig weiterentwickelt und es mit Erfolg geschafft, seine Klebetechnik in die Zukunft zu führen. Zum Portfolio der Neuwieder gehören vor allem innovative Hightech-Klebebänder. "Unsere Klebebänder kleben nicht nur, sie sind auch elektrisch leitfähig oder übernehmen Dichtungsfunktionen", sagt Dr. Jörg Pohlman, geschäftsführender Gesellschafter von Lohmann, der das Unternehmen als unmittelbarer Nachfahre des Gründers August Lohmann in fünfter Generation, gemeinsam mit Dr. Carsten Herzhoff, führt. 1998 wurden die Geschäftsbereiche Klebetechnik und Medical getrennt. Der Medizinprodukte-Sektor wurde in die heutige Firma Lohmann & Rauscher überführt, an der Lohmann weiterhin zu 50% beteiligt ist. Lohmann Klebetechnik fokussiert sich seither auf technische Klebebänder. Ein 50-jähriges Jubiläum kann in diesem Jahr die Tochtergesellschaft Lohmann-koester feiern: Sie führt seit 1991 den Geschäftsbereich Hygiene (Windelverschlusssysteme).

Internationale Expansion

"Wir sind heute weltweit mit 29 internationalen Standorten vertreten", sagt Dr. Jörg Pohlman. Bereits 1991 eröffnete Lohmann den ersten US-Standort in Hebron, Kentucky. Ein weiterer in Orange, Virginia, kam später hinzu. Spezialgebiete der Niederlassungen sind u. a. die Beschichtung mit Hotmelts, Acrylaten und Kautschukklebstoffen sowie Hochgeschwindigkeits-Rotationsstanzen mit hoher Präzision.

Auch in Asien steigt der Bedarf an innovativen und nachhaltigen Klebelösungen beständig an. Die chinesische Tochter von Lohmann in Tianjin wurde bereits im Jahr 2002 gegründet.

TEC-Center und TwinMelt®-Technologie sind Meilensteine

Ein weiterer Meilenstein war 2016 die Einweihung des TEC-Centers, eines innovativen Technologiezentrums am Standort Neuwied. Einzigartig ist die TwinMelt®-Technologie, die eine hundertprozentig lösungsmittelfreie Beschichtung von Klebebändern erlaubt. "Und hier sehen wir auch unsere Ausrichtung und unseren Erfolg für die Zukunft, nämlich unseren Kunden immer innovativere und gleichzeitig nachhaltigere Produkte anzubieten", sagt Geschäftsführer Dr. Jörg Pohlman.

Den innovativen Wandel aktiv mitgestalten

Lohmann Klebetechnik - das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die am Standort der Firmenzentrale in Neuwied ihren Anfang nahm und sich, davon ist Dr. Jörg Pohlman überzeugt, auch weiter fortsetzen wird. Die Kombination verschiedener Geschäftsbereiche wie den Hightech-Klebebändern, Hygiene-Verschlusssystemen für Windeln und das Joint Venture mit dem erfolgreichen Medizinprodukte-Spezialist Lohmann & Rauscher bieten Krisensicherheit und stellen eine breite Basis für die Zukunft dar.

Über das Unternehmen

Die heutige Lohmann GmbH & Co. KG wurde 1851 gegründet. Das auf Klebetechnik spezialisierte Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter. Die technischen Klebebänder werden u.a. im Automobil-, Elektronik- und Druckbereich eingesetzt. Seit 2019 wird Lohmann von Dr. Jörg Pohlman und Dr. Carsten Herzhoff geleitet. In diesem Jahr feiert Lohmann sein 170-jähriges Bestehen.

