Lohmann GmbH & Co. KG

Lohmanns Bonding Engineers wecken Begeisterung für Klebeband-Technologie auf dem ersten ISGATEC Online-Forum "Klebebänder für industrielle Anwendungen"

Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das erste ISGATEC (International Sealing, Gasket and Adhesive Technology) Forum "Klebebänder für industrielle Anwendungen - Technik. Potenziale. Praxis" fand in diesem Jahr digital statt - mit den Bonding Engineers von Lohmann. Am 8. und 9. Juni trafen sich branchenübergreifend Fachkräfte aus den Bereichen "Dichten, Kleben und Polymer", um Kunden und Partner aus der Industrie für die Klebeband-Technologie zu begeistern.

Die Veranstaltung richtete sich an einen Teilnehmerkreis aus dem Konstruktions-, Entwicklungs- und Produktionsbereich sowie aus dem Einkauf, Qualitätssicherung und Instandhaltung im deutschsprachigen Raum, stieß aber bereits bei diesem Kick-Off auf internationales Interesse. Der größte Teil der Besucher*innen stammte dabei aus der Klebebandindustrie, aber auch große Unternehmen wie Bosch, BSH und Dräger waren vertreten. In diversen Break-Out Sessions zwischen den Programmpunkten kamen Referierende und Zuhörer*innen zum regen Austausch zusammen.

"Die Veranstaltung war ein spannendes Pilotprojekt mit interessanten Vorträgen und einem tollen Konzept, das es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben hat", so Peter Harendt, Head of Technical Marketing bei Lohmann. In seinem Online-Vortrag gab er den Besucher*innen einen Einblick in das Thema "Klebebänder für dauerhafte Verbindungen und moderne Verarbeitungsverfahren" und stellte dabei neuartige Materialien für High-End Klebelösungen sowie State-of-the-Art Verarbeitungsmethoden wie z.B.Laser-on-the-Fly Converting vor. Mehr zum Fertigungsprozess konnte man von Dr. Carsten Herzhoff, Technischer Geschäftsführer bei Lohmann, auf einem virtuellen Rundgang erfahren: Von der High Performance Coating Line (HPCL) zur neuen TwinMelt® Beschichtungsanlage bis hin zum anwendungstechnischen Labor, der Bonding Arena®. "Ich habe mich über diese Gelegenheit, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Herzstück von Lohmann - unserer Fertigung - mitnehmen zu können, sehr gefreut. Die Klebetechnologie ist ein (Hidden) Champion im Bereich der Befestigungs- bzw. Fügeverfahren. Daher ist es für uns enorm wichtig, die Akzeptanz und Bekanntheit dieser vielseitigen Technologie noch weiter nach vorne zu bringen und uns in der Branche noch weiter zu vernetzen", so Dr. Herzhoff. Mit Dr. Evert Smit, Director of Scouting bei Lohmann und Präsident der European Adhesive Tape Association (Afera), war der Dreiklang der Bonding Engineers auf dem ISGATEC Forum komplett: sein Vortrag im Namen von Afera lieferte einen breiten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten industrieller Anwendungen von Klebebändern. Weitere Themenfelder der Veranstaltung lagen u.a. im Bereich der Oberflächenvorbehandlung sowie der Qualitätsnorm DIN 2304 für Haftklebeanwendungen (Prof. Dr. Andreas Groß, IFAM).

"Die Afera möchten auch künftig eng mit der ISGATEC verbunden bleiben und wir können uns gut vorstellen, weiterhin Partner des Forums zu sein", so Dr. Evert Smit im Ausblick. "Ein klares Ziel kann sicher auf lange Sicht sein, die Veranstaltung auf ein größeres internationales Publikum auszuweiten und wichtig wäre die Anwender am Ende der Wertschöpfungskette noch viel mehr mit einzuschließen. Eigene Messen für Haftklebetechnik wie diese gibt es bis dato zu wenig - und wir sehen im ISGATEC Forum hierfür eine große Chance!"

Wie sieht die Klebebandherstellung bei Lohmann aus? Schauen Sie hier den virtuellen Rundgang mit Dr. Carsten Herzhoff an: https://youtu.be/E3K1nR7Tsis