London, Zürich, Biel, La Chaux-de-Fonds (ots)

Seit dem Start vor einem Jahr ist Value Coin auf 180% seines Wertes gestiegen! Nur mit Value Coin kann man Kunstwerke von Heiko Saxo erwerben.

Saxo Bank of Art präsentiert weltweit einzigartige Kollektion "Peace Time".

Heiko Saxo, selbst Erfinder von Uhrwerken, sammelt auch seltene mechanische Zeitmessgeräte aus dem 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert.

Aus seinen Ressourcen entnahm Saxo 6.000 historische Movements aus Schweizer, Englischen und Französischen Taschenuhren. Diese dienten als Basis für die neuartige Kunstkollektion für den Frieden.

Heiko Saxo, auch als Mr. Value Coin bekannt, schuf aktuell 500 "Peace Time" Artworks mit der Devise: Time for Schwerter zu Pflugscharen.

60cm x 50cm Leinwand, das Universum und die Farben des Friedens. Als Visionär schuf Heiko Saxo ausdrucksstarke Kunstwerke, die genau in diese Zeit passen.

"Peace Time" Artworks stehen für EUR2.500 zum Verkauf.

"Pro verkauftes Exemplar erhält ein Teil des Erlöses eine Hilfsorganisation zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine" so Saxo.

"Keiner hat das Recht über andere Menschen und deren Existenz zu bestimmen. Die Würfel sind gefallen: Golden Hearts Never Die"