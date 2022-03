Heiko Saxo Management

Visionär Heiko Saxo - neue Musikkreation: Europamännchen John Future verkündet Botschaft “HELLO HERE SPEAKS JOHN -THIS IS THE TELEPHONE SONG“

London (ots)

Das Universum.

Zwischen Sonne und Erde liegen ca. 150 Millionen Kilometer.

J-O-H-N kommt von weit her. Er hat eure Message erhalten- Help!

Der Song Text für Kids von groß bis klein:

“WE ARE NOT ALONE - WE HAVE A BRAND NEW TELEPHONE“

Weit weg von unserem phantastischen blauen Planeten, sendet Golden Hearts Never Die - mit Time Antrieb – seinen Golden Star, als unzerstörbare Eingriffstruppe. John Future spricht die Sprache der Welt - blau gelb.

Gemeinsam im 4 Viertel Takt: London, Paris, Brussels, Rome- Berlin, Zürich, Amsterdam,- Kiew, Madrid, New York, Wien - Tokyoooh:

“HELLO HERE SPEAKS JOHN -THIS IS THE TELEPHONE SONG“

https://soundcloud.com/heiko-saxo/hello-john-telephone-song

https://youtu.be/1aqxj3nXAn0

John Future dupliziert sich unendlich in Lichtgeschwindigkeit ohne Energie, Erdöl und Fremdressourcen. Ohne digitale Fehlschaltung und geistige Verwirrungen. Jeglicher Spannung und Entspannung fern.

Heiko Saxo Concept Creator, Komponist, Textdichter und Produzent: “Nur John Future kann die Welt retten“

Lasst eure Telefone klingeln - “

on earth and in heaven“

Mr. Selenskyj, Mr. Putin, Mr. Biden, Mr. Macron, Mr. Scholz

“ PARIS, BRUSSELS, BERLIN, ROME- THIS IS THE TELEPHONE SONG“ Heiko Saxo: "This beautiful blue planet earth will never be destroyed" Blau mit gelben Stern. John ist für alle da.