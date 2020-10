Tresorit AG

Nutzerbewertungen entscheiden: Tresorit wird bei dem "Gartner Peer Insights Customer Choice" ausgezeichnet

ZürichZürich (ots)

Tresorit wurde als erster Anbieter einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Content-Collaboration-Plattform in diesem Jahr als "Gartner Peer Insights Voice of the Customer" im Bereich "Content Collaboration Tools" ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt auf der Basis der Kundenbewertungen auf der Online-Plattform Gartner Peer Insights, auf der Nutzer weltweit IT-Lösungen und Services bewerten können.

Tresorit stellt den Nutzern eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Content-Collaboration-Platform bereit, die höchste Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit nach Schweizer Recht erfüllt - und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal als erster Anbieter einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Content-Collaboration-Plattform auf der Plattform "Gartner Peer Insights" von Anwenderinnen und Anwendern bewertet.

"Bewusstsein für die Bedeutung von Datenschutz und -sicherheit zu schaffen, ist seit Langem Kernpunkt unseres Unternehmens. Wir sehen diese Themen als grundlegende Menschenrechte für jeden Einzelnen und jede Organisation. Datensicherheit mit einer hohen Nutzerfreundlichkeit zu vereinen, ist für uns daher ein zentrales Thema. Wir freuen uns besonders, dass diese Vorteile auch bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommen - und wir diese Auszeichnung erhalten", sagt Gyorgy Szilagyi, Chief Product Officer bei Tresorit. "Es ist besonders schön, dass die Basis dieser Auszeichnung die Anerkennung unserer Nutzer ist - das ist gleichzeitig ein Ansporn, täglich weiter an Tresorit zu arbeiten, um die Anforderungen unserer Kunden auch künftig optimal zu erfüllen", fügt er hinzu.

Über die Anerkennung "Customer's Choice":

Um sich für die Prämierung "Customer's Choice" zu qualifizieren, müssen Unternehmen ein Produkt haben, das bei Gartner Peer Insights gelistet ist. Hierbei sollte ihre Gesamtbewertung (von insgesamt 5 Sternen) über oder gleich der durchschnittlichen Bewertung für diesen Markt haben und 50 oder mehr berechtigte veröffentlichte Kundenbewertungen während der einjährigen Einreichungsperiode erhalten. Zusätzlich sollten die Kundenbewertungen repräsentativ für eine breite Mischung von Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen, Unternehmensgrößen und Einsatzregionen sein.

Über Gartner Peer Insights:

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und Dienstleistungen, die von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern geschrieben und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräften zu aufschlussreicheren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in über 340 Märkten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gartner.com/reviews/home.

Die Auswahl der Kunden von Gartner Peer Insights basiert auf dem Feedback und den Bewertungen von Endanwendern, die Erfahrung mit dem Kauf, der Implementierung und/oder Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung haben.

Haftungsausschluss:

Gartner Peer Insights Customer's Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer-Bewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewendet werden. Sie stellen weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar, noch stellen sie eine Billigung durch Gartner.

Über Tresorit:

Tresorit ist eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Zero-Knowledge-Content-Collaboration-Plattform (CCP). Ziel ist es, Daten von Personen und Organisationen mit der höchsten Klassifizierung in der Cloud zu schützen. Mit regionalen Standorten in Zürich, der Schweiz, Deutschland, Ungarn und den USA ist Tresorit auf dem Markt für Enterprise Cloud Storage und Content Collaboration Plattformen tätig. Tresorit ist die sicherste Art der Zusammenarbeit und verschlüsseln alles, um nichts zu wissen.Erfahren Sie mehr unter www.tresorit.com

Tresorit AG | Minervastrasse 3 | 8032 Zürich | SchweizTresorit, 2020.

