Home-Office in modernster Whisky-Distillery der Schweiz

Home-Office in der modernsten Whisky-Distillery der Schweiz –

e in ganz spezieller Arbeitsort mit vielen Extras.

Bei Macardo Swiss Distillery in Strohwilen stehen 5 stilvolle B&B-Zimmer fürs Homeoffice zur Verfügung.

Seit letztem Montag gilt Homeoffice-Pflicht. Während einige ihre ersten Homeoffice-Erfahrungen machen, befinden sich viele bereits schon lange im «Work-at-Home-Modus». Ganz egal ob Einsteiger oder Profi: Irgendwann kommt vermutlich für jede und jeden der Zeitpunkt, wo man sich eine Abwechslung zu den eigenen vier Wänden wünscht. Bei Macardo lässt sich Arbeit und Genuss verbinden – mit viel Komfort, vielen Extras und mit viel Corona-Sicherheit. So bietet sich nun bei Macardo die einmalige Gelegenheit, in einer Whisky-Distillery zu arbeiten, in stilvollen B&B-Zimmern mit Blick auf Alpstein und Säntis.

Das Macardo Premium B&B ist Teil der Macardo Swiss Distillery, die im November in Strohwilen im Kanton Thurgau eröffnet wurde. Die fünf B&B-Zimmer können ab sofort fürs Homeoffice mit Rundumservice gebucht werden. Da das Angebot sehr exklusiv und begrenzt ist, wird man bei Macardo nicht vielen Menschen begegnen und man kann sich sicher fühlen und die Zeit in neuer Umgebung geniessen. Dort arbeitet man ungestört in einem zum Workplace umgebauten B&B-Zimmer, ausgestattet mit Arbeitsplatz, WC / Dusche, WLAN, TV, Kaffeemaschine und Kühlschrank. Während des Aufenthalts stehen nicht nur kostenlose Getränke und verschiedene Mahlzeiten zur Verfügung, man darf auch im Eventroom, in der Bar / Cigarlounge oder in der Lobby-Lounge arbeiten oder entspannen. Für die sportliche Abwechslung empfiehlt sich ein Spaziergang, eine Schneeschuhwanderung, eine Runde auf der nahe gelegenen Langlauf-Loipe oder eine Bike-Tour.

Wertschätzung für Mitarbeitende

Für die Chefs, die ihren Mitarbeitenden in diesen anspruchsvollen Zeiten etwas Gutes tun möchten, bietet ein Homeoffice bei Macardo eine wertvolle Abwechslung. Zudem ist es auch Wertschätzung, die neue Energien freisetzt. Warum also Macardo nicht fürs produktive Arbeiten mit Abwechslung und Genuss nutzen oder als Rückzugs- oder Erholungsort am Wochenende?

Weitere Infos zum Angebot:

https://www.macardo.ch/home-office-angebot/

Bildmaterial zur Location:

https://www.dropbox.com/sh/j1deal0qkjzf7sv/AADg2e8jwYKbeRUWumpb0O4Ya?dl=0

