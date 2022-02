Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies erweitert die Produkt-, Leistungs- und Servicegarantie für seine Flaggschiff-Produktlinie auf 40 Jahre

Singapur (ots/PRNewswire)

Die neue 40-Jahres-Garantie unterstützt die unübertroffene Langzeit-Energieproduktion und steigert den Produktwert, die Sicherheit des Kunden und die branchenführende Nachhaltigkeit

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solar-Innovationen und -Kanälen, gab heute die Einführung der längsten und umfassendsten kombinierten Garantie der Solarbranche für seine Maxeon-Serie mit rückseitenkontaktierten Zellen (Interdigitated Back Contact) bekannt, die in den meisten Ländern außerhalb der USA und Kanadas unter der Marke SunPower Maxeon verkauft wird. Die neue Garantie deckt die Produktqualität, die Leistung und den Service in ausgewählten Märkten für 40 Jahre ab.

Während die meisten Garantien für Solarmodule eine 12-Jahres-Garantie in Verbindung mit einer 25-Jahres-Garantie für die Leistung bieten, umfasst die neue 40/40-Garantie von Maxeon eine 40-Jahres-Garantie für Verarbeitungs- und Materialfehler, einen Garantie für die Leistungsabgabe und den Service, der für die Reparatur oder den Austausch defekter Module in bestimmten Märkten erforderlich ist.

Die neue SunPower Maxeon 40-Jahres-Garantie basiert auf externen Feldstudien von mehr als 33 Millionen weltweit installierten Modulen dieser Bauart, umfassenden beschleunigten Lebensdauertests von Maxeon und Dritten sowie einem physikalisch basierten Modell, das Maxeon verwendet, um die zu erwartenden Auswirkungen der wichtigsten Degradations- und Ausfallarten auf die Leistung im Laufe der Zeit zu bestimmen. Zusammengenommen geben diese Faktoren Maxeon und unseren Kunden die Gewissheit, dass die SunPower Maxeon-Module eine garantierte Lebensdauer von 40 Jahren erreichen werden und dass ein weiterer Betrieb über diesen Zeitraum hinaus durchaus möglich ist.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden die längste und umfassendste Garantie in der Branche anbieten können", sagte Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies. „Wir haben mehr als 35 Jahre damit verbracht, das patentierte Zellen- und Moduldesign unserer Maxeon-Serie zu verfeinern, und das hat uns die Gewissheit verschafft, dass unsere Module mehr als 40 Jahre lang im Einsatz bleiben werden. Dieser aufregende Schritt ist Teil unseres Versprechens an unsere Kunden, dass unsere Modul-Technologie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, die längste Lebensdauer und die nachhaltigste Wahl in der Branche sein wird. Das ist es, was wir ‚Solar for Life' nennen."

Um diese außergewöhnliche Lebensdauer zu erreichen, beinhaltet die Kerntechnologie hinter Maxeons patentiertem rückseitenkontaktierten-Zellen- und Moduldesign fundamentale Designunterschiede, die typische Fehlermöglichkeiten von Solarmodulen - wie Hotspots und Zellverbindungsfehler - eliminieren und einen robusten Schutz gegen Umweltbelastungen und unterschiedlichste Klimabedingungen bei gleichzeitiger Maximierung von Zuverlässigkeit und Energiedichte bieten. Dies macht die Module der Maxeon-Serie zu einer der sichersten langfristigen Energieinvestitionen für Unternehmen und Hausbesitzer, dank einer garantierten Mindestleistung von 98 % im ersten Betriebsjahr, gefolgt von einer maximalen jährlichen Degradation von 0,25 % für die nächsten 39 Jahre. Das Ergebnis ist eine noch nie dagewesene garantierte Leistung von 88,3 Prozent am Ende von 40 Jahren, was bedeutet, dass Module der Maxeon-Serie nach 40 Jahren bis zu 9,5 Prozent mehr Leistung liefern als Standard-Solarmodule nach 25 Jahren.

Darüber hinaus bedeutet eine längere Betriebsdauer, dass mit jedem Modul deutlich mehr saubere Energie erzeugt wird, was die Umweltbilanz der Technologie erheblich verbessert. Maxeon steht hinter seinen Produkten, die es den Kunden ermöglichen, ihre Energieziele zu erreichen und gleichzeitig die Umweltaspekte zu berücksichtigen. SunPower Maxeon-Module sind ROHS- und REACH-zertifiziert, bleifrei, verwenden keine fluorierten Rückseitenfolien, sind Declare™-konform und sind Cradle to Cradle Certified® Bronze. Maxeon verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bei Verstößen gegen Menschen- und Arbeitsrechte und stellt seine Produkte so sauber her wie die Energie, die sie erzeugen. Maxeon setzt sein Engagement für Powering Positive Change™ mit dieser verlängerten Garantiezeit noch weiter fort und gibt seinen Kunden die Gewissheit, dass sie durch die Entscheidung für Maxeon ihre energetische Amortisation erhöhen und das Recycling jedes einzelnen Moduls hinauszögern.

Simon Dudson, CEO von The Little Green Energy Company, SunPower Premiere Partner, nennt die Vorteile der neuen Garantie für seine Kunden: „Da Solarenergie eine langfristige Investition ist, wollen die Kunden Sicherheit bei ihrem Solarkauf haben. Die 40-Jahres-Garantie von SunPower Maxeon bietet diese Sicherheit. Die Garantie von Maxeon, die Längste in der Branche, sichert unseren Kunden weitere Jahre sauberer Energieerzeugung und geringerer Umweltbelastung zu und gibt ihnen die Gewissheit, dass sie eine bessere Zukunft schaffen."

Die neue SunPower Maxeon 40-Jahres-Garantie gilt für Systeme, die am oder nach dem 1. Januar 2022 installiert werden, und ist für alle privaten und gewerblichen Kunden in ausgewählten Märkten in EMEA sowie in Australien, Japan und Mexiko erhältlich. Anspruch und Bedingungen für die neue Garantie variieren je nach Markt und unterliegen einer Registrierung auf der Website von Maxeon. Die neue Garantie gilt für aktuelle und künftige Solarmodule der Maxeon-Serie, einschließlich des neuen Solarmoduls Maxeon 6, dessen weltweite Markteinführung für Mitte des zweiten Quartals 2022 geplant ist.

Weitere Informationen darüber, warum Qualitätssolarprodukte und -garantien wichtig sind, finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) treibt den positiven Wandel™ voran. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und fertigt Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Maxeon ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in bestimmten Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solar-Innovation mit Zugang zu über 1.000 Patenten und zwei branchenführenden Produktlinien für Solarmodule. Maxeon-Produkte decken über ein Netzwerk von mehr als 1.400 vertrauenswürdigen Partnern und Distributoren die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Produkteinführung und unsere Erwartungen in Bezug auf Ramp, Kundenakzeptanz und -nachfrage, Marktzugkraft, Upsell- und Expansionsmöglichkeiten; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Zeitpunkt und den Erfolg seiner Produktangebotsstrategie in bestehenden und neuen Märkten, einschließlich unserer voraussichtlichen Schwerpunkt- und Investitionsbereiche, Marktexpansion, Produkt- und Technologiefokus sowie prognostiziertes Wachstum und Rentabilität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt „3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt „Financials & Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie https://corp.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

