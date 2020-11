Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies versorgt Firmensitz von Carioca SpA in Italien mit gewerblicher Solarenergie der Premiumklasse

Branchenführende Solarmodul-Technologie liefert zuverlässigen, sauberen Strom und unterstützt gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele von Carioca

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation, das die Marke SunPower mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas weltweit betreibt, gab heute bekannt, dass die SunPower Performance-Solarmodule des Unternehmens nun den Hauptsitz von Carioca SpA, einem führenden Hersteller von Farb-, Schreib- und Zeichengeräten im Nordwesten Italiens, mit Strom versorgen.

Mit einer Dachfläche von etwa 2.574 Quadratmetern ist die auf der SunPower-Technologie basierende 500-kW-PV-Anlage eine der größten kommerziellen Solaranlagen für den Eigenverbrauch in der Region. Maxeon schätzt, dass die Anlage jährlich rund 524.000 kWh sauberen Strom erzeugen und 278.244 kg Kohlendioxidemissionen eliminieren wird. Das System wird 15 % der Gesamtenergie der Fabrik liefern, wobei der gekaufte Versorgungsstrom um den gleichen Prozentsatz kompensiert wird. Über die geschätzte Lebensdauer des Solarsystems von 25 Jahren oder länger können Einsparungen von etwa 57.000 EUR pro Jahr erzielt werden.

"Wir sind ein sozial verantwortliches Unternehmen. Daher suchen wir bei Carioca S.p.A. ständig nach Möglichkeiten, unsere Produktionsanlagen und Büros umweltfreundlicher zu gestalten und unsere Umweltauswirkungen durch die Einführung nachhaltiger Betriebsabläufe und Praktiken zu reduzieren", erklärte Enrico Toledo, Präsident und CEO von Carioca S.p.A. "Hochwertige Solarenergie von Maxeon Solar Technologies war eine offensichtliche Wahl für unsere Installation. Damit können wir eine erneuerbare Energiequelle anzapfen und werden unabhängiger im Energiebereich und verbessern unsere Umweltbilanz. Außerdem werden wir dank eines höheren Energieertrags erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, die es uns ermöglichen, unser Geschäft effizienter zu führen."

Das 500-kW-System, das von IM-EL Osasio, einem SunPower Premier Partner seit 2017, entwickelt und installiert wurde, besteht aus 1.248 SunPower Performance-Solarmodulen, deren innovative Schindel-Solarzellentechnologie viele der Zuverlässigkeitsprobleme herkömmlicher Solarmodule eliminiert. Zerbrechliche Bänder und Lötverbindungen wurden von den Solarzellen entfernt, um die aktive Zellfläche zu vergrößern, während flexible und redundante Verbindungen dafür sorgen, dass die Energie durch das Panel fließt. Dadurch entsteht ein Modul mit höherer Leistung - bis zu 8% mehr Energie auf gleichbleibender Fläche über 25 Jahre - und höherer Effizienz, das darüber hinaus im Vergleich zu herkömmlichen Modulen zuverlässiger und haltbarer ist.

IM-EL Osasio verfügt über umfangreiche Erfahrung im Solarbereich und hat sich aufgrund der zahlreichen Vorteile gegenüber Konkurrenzpaneelen für SunPower Solarmodule entschieden. "Nach einer gründlichen Benchmark-Analyse hebt sich Maxeon Solar Technologies eindeutig als der zuverlässigste Partner für die Modultechnologie für unsere Projekte ab", so Gianpiero Pautasso, Eigentümer von IM-EL Osasio. "Die SunPower Performance Module boten eine Reihe von Vorteilen wie höhere Energieproduktivität, praxiserprobte Zuverlässigkeit, Einfachheit und Dauer der Installation, die für die Anforderungen von Carioca entscheidend waren. Die SunPower Performance-Module sind das ideale Produkt für Kunden, die umweltbewusst handeln möchten und gleichzeitig eine maximale Leistung über einen langen Zeitraum anstreben." Pautasso lobte auch die SunPower Complete Confidence Panel-Garantie, die die branchenweit umfassendste 25-jährige Strom-, Produkt- und Servicedeckung für kommerzielle Solarmodule der Marke SunPower bietet.

"IM-EL Osasio ist ein loyaler Partner und eine Autorität auf dem italienischen Solarmarkt mit jahrelanger Erfahrung im Bereich erstklassiger nachhaltiger Energielösungen für Endbenutzer", sagte Vincent Maurice, General Manager DG EMEA bei Maxeon Solar Technologies. "Bei Maxeon legen wir großen Wert auf unsere langfristigen Beziehungen zu über 700 Vertriebs- und Installationsorganisationen in Europa, die über die erforderliche geschäftliche und technische Kompetenz verfügen, um einen immer anspruchsvolleren Kundenstamm zu unterstützen. Die erfolgreiche Kombination von unserer Spitzentechnologie mit unseren qualifizierten Partnern bietet ein überzeugendes Solarangebot von überragender Qualität, das dem Selbstverbrauchstrend in Kontinentaleuropa entgegenkommt."

Maxeon Solar Technologies verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen marktführenden Solarmodulen der Marke SunPower mit neuen und bestehenden Partnern wie IM-EL Osasio. Viele Gewerbe- und Industrieunternehmen in Europa nehmen die Solarenergie zunehmend in ihre ökologische Nachhaltigkeitsstrategie auf. Um mehr über die hocheffizienten Solarmodule mit höheren Energieerträgen von Maxeon Solar Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte https://sunpower.maxeon.com/int/solar-panels-businesses.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change(TM). Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule der Marke SunPower® in mehr als 100 Ländern und vertreibt die Marke SunPower weltweit außer in den USA und Kanada. Zudem ist es bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 900 Patente und zwei in ihrer Kategorie besten Produktserien mit Solarmodulen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.100 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solar-Industrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change(TM), das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Informationen zu IM-EL Osasio

IM-EL Osasio ist seit 1975 im Bereich der nachhaltigen Energielösungen für Endverbraucher tätig. Dank eines Teams erfahrener Fachleute kann das Unternehmen alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Photovoltaik-Anlagen abdecken, von schlüsselfertiger Installation und Wartung bis hin zu administrativer Unterstützung, von der Anlagenwäsche bis zur Überwachung und Garantie. IM-EL Osasio installierte in den letzten 5 Jahren insgesamt 365 Photovoltaikanlagen im Wohn- und Industriebereich. Für weitere Informationen, siehe www.imelosasio.it.

Informationen zu CARIOCA SpA

Seit über 50 Jahren trägt CARIOCA® das Gütesiegel "made in Italy", mit Produkten, die die Kreativität von Kindern fördern und spielerisch den Erfindungsreichtum und die Geschicklichkeit entwickeln. 70% der CARIOCA®-Produkte werden in Italien hergestellt und in über 80 Ländern und auf 5 Kontinenten vertrieben. CARIOCA® produziert Marker, Farbstifte, Tempera, Pastellstifte, Lernspiele und viele andere Zeichenartikel, die alle mit höchster Sorgfalt, Qualität und Sicherheit hergestellt und getestet werden. Seit einigen Jahren verfolgt das Unternehmen einen nachhaltigen Ansatz und überdenkt seine Auswirkungen auf die Umwelt. Im Jahr 2020 wurde der Grundstein gelegt für eine Kreislaufwirtschaft bei der Produktion und für die Reduzierung des Einsatzes von Neukunststoff in den Produkten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen Für Investoren von Maxeon Solar Technologies Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter unter andere Aussagen über den Beginn und das Ende des Bewertungszeitraums der Wertpapiere. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen von Maxeon und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder beitragen könnten, zählen unter anderem: (a) die Erwartungen von Maxeon in Bezug auf Preistrends, Nachfrage und Wachstumsprognosen; (b) potenzielle Störungen der Betriebsabläufe und der Lieferkette von Maxeon, die sich aus Epidemien oder Naturkatastrophen ergeben können, einschließlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; (c) voraussichtlicher Zeitplan für die Produkteinführung und die Erwartungen von Maxeon in Bezug auf Anstiegs-, Kundenakzeptanz-, Upsell- und Expansionsmöglichkeiten; und (d) Erwartungen und Pläne von Maxeon für die kurz- und langfristige Strategie, einschließlich der voraussichtlichen Schwerpunkt- und Investitionsbereiche von Maxeon, Marktexpansion, Produkt- und Technologiefokus sowie prognostiziertes Wachstum und Rentabilität. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf das Geschäft von Maxeon auswirken, ist in den Einreichungen enthalten, die Maxeon von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, einschließlich des Formulars 20-F von Maxeon, das von der SEC am 4. August 2020 für wirksam erklärt wurde, insbesondere unter der Überschrift "Item 3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt "SEC Filings" auf der Website von Maxeon für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Maxeon derzeit verfügbaren Informationen, und Maxeon übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

