upGrad ernennt Saranjit Sangar zum CEO - Grossbritannien, Europa und Naher Osten

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Als der erste ernannte internationale CEO wird Saranjit in den nächsten 4-5 Jahren das Umsatzziel von 1 Milliarde USD des Edtech-Majors auf diesen Märkten vorantreiben.

upGrad, Indiens größtes Online-Hochschulbildungsunternehmen, kündigte die Ernennung von Saranjit Sangar zum CEO - Großbritannien, Europa und Naher Osten - an, um seine Marktdurchdringung auf den internationalen Märkten zu verstärken.

Saranjit ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer vielfältigen internationalen Karriere in den Bereichen E-Commerce (Amazon, Großbritannien), Last-Mile-Logistik (Amazon, Großbritannien und Honestbee, Singapur), Wolkenküchen (Grab, Singapur) & FMCG (Godrej, Indien). Seit mehr als einem Jahrzehnt kann sie auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Unternehmen, beim Ausbau von Teams und bei der Wertschöpfung für Kunden und Partner verweisen. In ihrer letzten Rolle als Direktorin - Grab Ventures and New Businesses bei Grab, Südostasiens erstem Marktführer für Decacorn in den Bereichen Ride-Hailing, On-Demand-Lieferungen und Zahlungen - war sie maßgeblich daran beteiligt, die Grab Cloud Kitchens in Thailand und Singapur von Grund auf aufzubauen, während sie die Länderziele definierte, die Organisationsstruktur aufbaute und die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung besaß.

Ronnie Screwvala, Mitbegründer und Vorsitzender von upGrad, begrüßte die neue Führungspersönlichkeit an der Spitze des Unternehmens in Großbritannien, Europa und dem Nahen Osten mit den Worten: "Die internationale Expansion von upGrad ist eine mehrgleisige Strategie. Während wir im vergangenen Jahr eine gute Zugkraft für unsere bestehenden Programme von der großen 40 Millionen Menschen zählenden südasiatischen Diaspora sahen, konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere globale Technologieplattform, unser starkes Wireframe-Modell für tiefgehendes Lernen und Beratung auf hohem Niveau in der digitalen Welt zu nutzen, um unseren Erfolg in diesen sehr großen und interessanten Märkten zu wiederholen. Unser Ziel war es immer, ein starkes internationales Edtech-Unternehmen zu sein, und wir sind diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ich begrüße Saranjit, deren Leidenschaft für Technik und den Aufbau eines Verbrauchergeschäfts mit der Vision von upGrad übereinstimmt, eine Milliarde Berufstätige mit LifeLongLearning zu erreichen."

Zu ihrer neuen Rolle sagte Saranjit Sangar: "Nach meiner persönlichen Erfahrung habe ich meine Ausbildung, die Anleitung durch meine Mentoren und deren Ratschläge zum kontinuierlichen Lernen und zur Selbstverbesserung immens geschätzt und davon profitiert. Allerdings verstehe ich auch, dass diese unschätzbaren Ressourcen nicht für jeden auf breiter Basis zugänglich sind. Ich möchte dazu beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die aufstrebenden Jugendlichen und Fachkräfte zu schaffen, indem ich die Bildung demokratisiere und diese Ressourcen zur Verfügung stelle, um ihnen zu helfen, im Laufe ihrer Karriere die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bei upGrad werden wir nun auf internationaler Ebene Folgendes anbieten: a) relevante Programme, um sie auf die Zukunft der Arbeitskräfte vorzubereiten, b) immersive Lernerfahrungen mit realen Arbeitssimulationen, c) Mentoren und Berater, die Branchenexperten sind, d) Karrieredienstleistungen, die auf die Fähigkeiten unserer Studenten abgestimmt sind und ihnen helfen, sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Und ich bin begeistert, mich mit upGrad auf diese Mission zu begeben."

Saranjit tritt am 1. Oktober 2020 in ihre neue Funktion ein und wird von London UK aus tätig sein.

"Im Einklang mit unserer Wachstumsagenda, upGrad als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des lebenslangen Lernens zu etablieren, gründen wir unsere Tochtergesellschaften auf den internationalen Märkten. Wir werden in Kürze die Ernennung unseres CEO - APAC - bekannt geben",fasste Ronnie Screwvala zusammen.

Informationen zu upGrad

upGrad ist Indiens größtes Online-Hochschulunternehmen, von dem weltweit fast 9 Lakh-Personen betroffen sind. upGrad steht auf Platz 1 der Liste #LinkedInTopStartups India 2020. Dies ist das dritte Mal in Folge, dass upGrad in der Liste #LinkedInTopStartup aufgeführt ist.

Link: www.upgrad.com/

