MAYBELLINE NY STARTET KOSTENLOSES TRAINING FÜR GEISTIGE GESUNDHEIT IN COLLEGES

Brave Talk ist ein globales Trainingsprogramm für weiterführende Schulen, das in Zusammenarbeit mit Experten für geistige Gesundheit entwickelt wurde, um Schülern und Studenten Werkzeuge zur Unterstützung von Menschen mit Ängsten oder Depressionen an die Hand zu geben.

NEW YORK, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Mehr als die Hälfte der College-Studenten im ersten Jahr (54 %) haben seit Beginn der Studienzeit Angstzustände erlebt – und 60 % wenden sich nicht an Fachleute, um Hilfe zu erhalten*. Sie wenden sich an ihre Freunde. Um Gespräche anzuregen und sicherzustellen, dass für alle Unterstützung zugänglich ist, hat Maybelline New York eine Partnerschaft mit The Jed Foundation (JED) geschlossen, um Brave Talk ins Leben zu rufen, ein kostenloses, von Experten entwickeltes Training, mit dem Schülern und Studenten die Fähigkeit vermittelt werden soll, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn jemand von ihnen Probleme haben sollte, und an Beratungsstellen zu verweisen.

„Wir bei Maybelline glauben, dass psychische Gesundheit Gesundheit ist, aber wir wissen, dass sich Menschen bei Problemen zuerst an diejenigen wenden, denen sie vertrauen. Wir haben ein Programm entwickelt, das jedem Möglichkeiten zur persönlichen Unterstützung der geistigen Gesundheit an die Hand gibt. Wir sind überzeugt, dass mit Brave Talk mehr Menschen das Gefühl haben werden, gehört zu werden, unterstützt zu werden und zu wissen, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen", erklärte Trisha Ayyagari, Global Brand President, Maybelline New York Worldwide. „Wir sind der festen Überzeugung, dass niemand allein kämpfen muss."

Brave Talk baut auf dem Programm „Brave Together" der führenden Beauty-Marke der Welt auf, das im Jahr 2020 gestartet wurde, um Ängste und Depressionen weltweit zu entstigmatisieren und persönliche Unterstützung für alle zugänglich zu machen, in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen für geistige Gesundheit auf der ganzen Welt. Brave Together hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 eine Million Menschen mit persönlicher, individueller Unterstützung zu erreichen und 10 Millionen Dollar für die psychische Gesundheit zu spenden.

WAS IST BRAVE TALK?

Brave Talk wurde in Zusammenarbeit mit den klinischen Experten von JED entwickelt. Es handelt sich um ein kostenloses 90-minütiges szenariobasiertes Training, das von den Mitarbeitern des College durchgeführt wird. Die Schüler lernen, wie man Probleme bei jemandem erkennt, wie man denjenigen unterstützt und wie ihm oder ihr angemessene Hilfe vermittelt werden kann. Das Ziel von Brave Talk ist es, eine Kultur zu schaffen, in der Schüler das Gefühl haben, gehört zu werden und Hilfe erhalten zu können.

„JED weiß, dass die Schaffung einer Kultur der Betreuung junger Erwachsener ihre geistige Gesundheit schützt. Brave Talk wird dringend nötige Gespräche über geistige Gesundheit auf dem College-Campus eröffnen und Studenten dazu ermutigen, sich nicht nur um ihr eigenes emotionales Wohlbefinden zu kümmern, sondern auch aufeinander zu achten", so John MacPhee, CEO von JED. „Die Bereitstellung dieser Art von Ressourcen für Studenten ist wichtiger denn je. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Maybelline fortzusetzen, und danken Maybelline für sein Engagement, Barrieren beim Zugang zu Gesundheitsversorgung bei psychischen Problemen abzubauen."

Brave Talk wird mit einem unvergesslichen Rahmen geschaffen und beinhaltet „Brave Steps" (mutige Schritte), damit sich jeder daran erinnern kann, wie das Gespräch mit einem Freund begonnen werden kann.

Maybelline startet diesen Monat das Pilotprojekt von Brave Talk an der New York University, gefolgt von der S Jay Levy Fellowship for Future Leaders am City College of New York und am Queens College sowie intern mit den Mitarbeitern von Maybelline NY und der L'Oreal Group. Im Jahr 2023 wird das Training an allen Hochschulen auf nationaler Ebene (in den USA) und weltweit kostenlos zur Verfügung stehen.

Wenn Ihre Bildungseinrichtung mehr über Brave Talk erfahren möchte, wenden Sie sich bitte an workshops@jedfoundation.org.

Über Maybelline New York

Maybelline New York ist die weltweit führende Kosmetikmarke, die in mehr als 120 Ländern erhältlich ist. Mit der Kombination aus technologisch hochentwickelten Formeln und trendkundigem Fachwissen macht es sich Maybelline New York zur Mission, innovative, zugängliche und mühelose Kosmetik für alle zu bieten. Im Jahr 2020 startete Maybelline „Brave Together", ein langfristiges Programm, um Hilfe bei Angstzuständen und Depressionen zugänglich zu machen und es jedem überall zu ermöglichen, der Welt zuversichtlich entgegenzutreten. Brave Together bietet entscheidende persönliche Unterstützung, ein Online-Weiterbildungszentrum, diverse Programme, um die Diskussion über geistige Gesundheit zu entstigmatisieren, und hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 10 Millionen US-Dollar an globale und lokale Organisationen zu spenden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.maybelline.com oder www.maybelline.com/bravetogether.com.

Über JED

JED ist eine gemeinnützige Organisation für den Schutz der emotionalen Gesundheit und zur Verhinderung von Selbstmord unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir arbeiten mit weiterführenden Schulen und Hochschulen zusammen, um ihre Programme und Systeme für geistige Gesundheit, gegen Drogenmissbrauch und zur Vermeidung von Selbstmord zu stärken. Wir statten Jugendliche und junge Erwachsene mit den Fähigkeiten und dem Wissen aus, um sich selbst und einander helfen zu können. Wir fördern gemeinschaftliches Bewusstsein, Verständnis und Handeln für die geistige Gesundheit junger Erwachsener.

* Quelle: Healthy Minds Study Fall 2020 Data Report

