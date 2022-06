Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.

40. Jubiläum des größten internationalen Bio-Verbands Naturland

Vorreiter für faires Öko-Wirtschaften, Bio-Fisch und Öko-Wälder

Gräfelfing (ots)

"Die Internationalität hat Gründungsmitglied Karl Egger uns in die Wiege gelegt", sagt Naturland Präsident Hubert Heigl. "Er wirtschaftete von Anfang an in Italien auf seinem Bio-Gut LaSelva."

Die Vision der Gründer: ein weltweites ökologisches Wirtschaften und Handeln - neben Landbau auch in der Fischzucht, der Forstwirtschaft, Imkerei, Winzerei und im Gartenbau. "Naturland zertifiziert als einziger Bio-Verband auch Öko-Wälder", sagt Heigl. "Schon 1996, lange vor der EU, hat Naturland Richtlinien für ökologische Aquakulturen definiert. Das war vorausschauend: Heute wird weltweit mehr Speisefisch gezüchtet als wild gefischt." Seit 2010 zertifiziert Naturland öko und fair aus einer Hand. Nachhaltiges Wirtschaften geht bei Naturland immer mit sozialer Verantwortung einher.

Um zukunftsfest zu bleiben, baut der Öko-Verband derzeit eine "Naturland Academy" auf. Ziel, so Heigl: "Wir wollen unsere Mitglieder weltweit mit praxisnahen Erkenntnissen über lokal angepasste Öko-Anbauweisen versorgen und sie zwecks Wissensaustausch noch besser untereinander vernetzen."

Sein Geburtsjahr will Naturland auf Höfen und Messen feiern. Höhepunkt ist ein Jubiläumskongress am 13. September in Berlin, zu dem bereits Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, die Bio-Köchin und Naturland Erzeugerin Sarah Wiener sowie die renommierte Artenschutzexpertin Katrin Böhning-Gaese zugesagt haben.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und ausfallender Ernten seien resiliente Wertschöpfungsketten in jedem Land noch nötiger als bisher, mahnt der Naturland Präsident. "Auf dieses Ziel arbeitet Naturland hin: Dass sich Menschen überall auf der Welt mit lokal erzeugten Bio-Lebensmitteln versorgen können", so Heigl. Für den Landwirt steht fest: "Öko ist kein Luxus, sondern eine Frage des Überlebens."