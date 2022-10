Customertimes

Customertimes stellt Maksym Matiash als Senior VP of Sales für EMEA ein

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes, ein globaler Wegbereiter für Produktentwicklung und Systemintegration, gab heute bekannt, dass der erfahrene Technology and Software Sales Leader, Maksym Matiash, als Senior VP of Sales für die EMEA-Region in das Unternehmen eingetreten ist.

Herr Matiash war zuvor als Managing Director für SAP und als Regional Director of Business Applications Sales bei Oracle tätig, wo er äußerst erfolgreiche regionale und globale Vertriebsteams in zahlreichen Märkten, einschließlich der ehemaligen GUS und eines Großteils Osteuropas, zusammenstellte und leitete.

Bei Customertimes wird Herr Matiash das EMEA-Vertriebsteam des Unternehmens dabei unterstützen, Wegbereiter für die transformative digitale Reise für Kund:innen durch die Implementierung von führenden Technologieplattformen zu sein, die in die erstklassige proprietäre Software von Customertimes, maßgeschneiderten Entwicklungsfähigkeiten und hervorragenden Kundensupport-Diensten integriert sind.

„Seine Beherrschung von Unternehmenssoftware und Dienste für einige der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt machen Herrn Matiash zum idealen Partner für uns auf dem EMEA-Markt", sagt Roman Khudyakov, Chief Revenue Officer bei Customertimes. „Sein Engagement für einen wachstumsorientierten Kundenservice wird unmittelbare und positive Auswirkungen haben, und seine Verbindung zu den Menschen in der Ukraine passt zu unserer Mission, entschlossen zu unseren vielen Kollegen zu stehen, die vom Krieg betroffen sind."

Herr Matiash freut sich darauf, zu dem rasanten Wachstum beizutragen, den Customertimes in den letzten Jahren erlebt hat.

„Customertimes hat eine beeindruckende Liste führender internationaler Unternehmenskund:innen", sagt er. „Dieses Unternehmen ist wirklich einzigartig. Wir verfügen über eine umfassende Datenbank in den Bereichen Beratung, Entwicklung und Produktexpertise, und unsere Führungsposition innerhalb des Salesforce-Ökosystems ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Es besteht eine enorme Nachfrage nach den Fähigkeiten und Dienstleistungen, die Customertimes anbietet, und ich bin bemüht, unseren Kund:innen dabei zu helfen, ihre Technologie-Investitionen zu maximieren und von ihnen zu profitieren."

Um mehr zu erfahren:

Kontaktieren Sie uns: experts@customertimes.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/customertimes

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4.000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1.600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica. Weitere Information finden Sie unter www.customertimes.com.

Meriel Sikora

Customertimes

212-520-0059

meriel.sikora@customertimes.com