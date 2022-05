Customertimes

Brian Borack ist neuer Chief Operating Officer von Customertimes

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes, ein weltweit tätiger Salesforce-Integrations- und -Implementierungspartner, hat heute bekannt gegeben, dass Brian Borack, ein erfahrener Technologie- und Softwaredienstleiter, neuer Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens ist.

Borack war früher COO von SoftServe, einem Unternehmen für digitale Dienstleistungen, und Leiter von BMC Software, wo er globale Entwicklungsteams aufbaute und leitete, darunter eines der größten Produktteams in der Ukraine. Zuletzt war er CEO und Mitbegründer von RelayiQ, einer No-Code-Plattform für die Entwicklung von KI/ML-basierten Anwendungen.

Bei Customertimes wird Borack durch die Nutzung führender Technologieplattformen sicherstellen, dass Kunden bei ihrer digitalen Transformation erfolgreich sind. Darüber hinaus wird er mit den Vertriebs- und Bereitstellungsteams zusammenarbeiten, um Produkt- und Serviceangebote zu transformieren und die Gesamtposition des Unternehmens als vertrauenswürdige Quelle für Integrationen von Unternehmensplattformen, kundenspezifische Entwicklung, Produktunterstützung und unternehmenseigene Software zu festigen.

„Herr Boracks Erfahrung im Softwarebereich macht ihn zum idealen Partner für uns", erklärt Dmitry Sidnev, CEO von Customertimes. „Sein wachstumsorientierter Ansatz bei der Technologieentwicklung und seinen skalierbaren Dienstleistungen werden unmittelbare Auswirkungen haben, und seine tiefe Verbindung zu den Menschen in der Ukraine passt eng zu unserer Mission, unseren Kollegen, die vom Krieg betroffen sind, beizustehen."

Brian Borack freut sich darauf, zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen.

„Customertimes verfügt über eine unglaubliche Basis an führenden Unternehmenskunden auf der ganzen Welt", betont er. „Dieses Unternehmen hat die einzigartige Fähigkeit, Beratungs-, Entwicklungs- und Produktkompetenz anzubieten, und unsere Führungsrolle im Salesforce-Ökosystem hebt uns von den anderen ab. Die Nachfrage nach den Fähigkeiten, die Customertimes zu bieten hat, ist enorm, und ich bin bereit, unseren Kunden zu helfen, ihre Investitionen in die Technologie zu maximieren."

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt regionale Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

