Customertimes erhält drei "Best in Class"-Auszeichnungen im POI's 2021 Retail Sales Execution Vendor Panorama Report

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir vom Promotion Optimization Institute (POI) drei "Best in Class"-Auszeichnungen für die Durchführung und Überwachung des Einzelhandelsverkaufs in der Konsumgüterbranche in den folgenden Kategorien erhalten haben: Guided Selling, interaktive Kundenpräsentationen und Gamification. Diese Organisation bewertete 17 führende Anbieter, um ihren Partnern in der Fertigung und im Einzelhandel zu helfen, die technologischen Serviceoptionen zu verstehen, die die Werbeergebnisse verbessern und das profitable Wachstum fördern können.

Customertimes wurde aufgrund der Stärke unserer Lösungen ausgezeichnet, darunter CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG und CT Orders. Unsere Lösungen wurden für ihre Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hervorgehoben und wurden auch für die Bereitstellung außergewöhnlicher, umsetzbarer Datenanalysen anerkannt.

"Wir sind stolz darauf, von POI, einem führenden Analysten und einer Ressource für die Fertigungs- und Einzelhandelsbranche, drei Best-in-Class-Auszeichnungen für Retail Sales Execution und Monitoring in Consumer Goods zu erhalten", sagt Alex Patsko, VP Products bei Customertimes. "Wir sind davon überzeugt, dass die CT-Produktsuite einen hervorragenden Geschäftswert für Konsumgüter- und Gesundheitsmarken bietet. Wir werden uns weiterhin auf Innovationen konzentrieren, die die Salesforce-Plattform nutzen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Umsatz- und digitalen Transformationsziele zu erreichen und zu übertreffen."

Da sich neue Technologien wie maschinelles Lernen und KI weiterhin auf die Abwicklungs- und Bestellprozesse im Einzelhandel auswirken, freuen wir uns darauf, unsere Mission fortzusetzen, innovative Lösungen und Fähigkeiten bereitzustellen, die das Geschäftswachstum fördern.

Weitere Informationsquellen

Informationen zu Customertimes:

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1300 hochqualifizierten Experten sind ihre Lösungen so konzipiert, dass sie den Kunden helfen, echte Geschäftstransformationen zu realisieren und den maximalen Wert aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.