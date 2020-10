Customertimes

Customertimes erreicht "Salesforce Master Navigator"-Status für sein Fachwissen über Heroku

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes nutzt die Cloud-, Mobil-, Social-, IoT-, Analytik- und KI-Technologien von Salesforce zur Beschleunigung von Geschäftsumgestaltungen und Bereitstellung von kostengünstigen, optimierten Lösungen für seine Kunden.

Customertimes, seit 2008 Consulting-Partner von Salesforce, gab heute bekannt, die Bezeichnung "Salesforce Master Navigator" für die Bereitstellung von Fachwissen und umfangreichem Know-how über Heroku erhalten zu haben.

Heute sind alle und alles smarter und vernetzter denn je zuvor. Um Kunden zum Erfolg zu verhelfen, hat Customertimes die "Salesforce Master Navigator"-Bezeichnung für Heroku erhalten, da es tiefgreifende praktische Erfahrung mit Salesforce-Lösungen bietet, einschließlich einer nachgewiesenen Geschichte von Kundenerfolgen. Diese nachweisliche Kompetenz ermöglicht es Kunden, auf völlig neue Weise mit ihren Kunden in Verbindung zu treten, indem bewährte Lösungen bereitgestellt werden, die Unternehmen bei der Verfolgung und Pflege von Informationen über Leads, Kunden und Verkaufszahlen innerhalb der Salesforce-Plattform unterstützen.

Kommentare zu der Nachricht

- "Wir sind unheimlich stolz auf die Auszeichnung mit dem "Heroku Master Navigator"-Status. Als auf Salesforce spezialisiertes Unternehmen helfen wir unseren Kunden bei Web-, Mobil- und klassischer Unternehmensentwicklung. Mit Heroku können wir das Beste aus diesen Welten kombinieren und wir freuen uns, komplexe, auf Heroku gestützte Weblösungen anzubieten, die mit Salesforce integriert werden können", erklärt Mariia Chernova, SFDC Practice Head, Customertimes. - "Wir freuen uns außerordentlich, Customertimes aufgrund seines fundierten Fachwissens und seiner Fähigkeit, den höchsten Grad an Kundenerfolg in dieser Kategorie zu erzielen, als "Salesforce Master Navigator" für Heroku auszuzeichnen", so J.C. Collins, SVP und COO, Industrien & Partner, Salesforce.

Salesforce Master Navigator

"Salesforce Master Navigator" sind Agentur- oder Beratungspartner, die für ihre praktische Erfahrung mit einem bestimmten Salesforce-Produkt oder in einer bestimmten Salesforce-Branche anerkannt werden. "Master Navigator" ist eine Bezeichnung innerhalb des Salesforce-Partnerprogramms. Ausgezeichnete Unternehmen müssen spezifische Ziele erreichen und Leistungserbringungen vorweisen sowie Kundenerfolg mit mehreren validierten Salesforce-Implementierungen vorantreiben.

Weitere Informationsquellen

Salesforce, Heroku und andere sind Marken von salesforce.com, inc.

Informationen zu Customertimes:

Customertimes Corp. ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Das Unternehmen kann mehr als 4000 abgeschlossene Projekte vorweisen und beschäftigt über 1000 hochqualifizierte Experten. Die Lösungen sind so konzipiert, dass dem Kunden eine echte Geschäftsumgestaltung gelingt und er den größtmöglichen Nutzen aus seinen Technologieinvestitionen ziehen kann. Customertimes Corp. ist eines der ersten Unternehmen für Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa. Es hat seinen Hauptsitz derzeit in New York City und betreibt Regionalbüros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau.

